29.05.2025, 14:12 7431
Общественность возмущена обрезкой здоровых зеленых веток деревьев в Алматы
Фото: Экологическое сообщество
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы общественность возмущена обрезкой здоровых зеленых веток деревьев, сообщили в Экологическом обществе Алматы.
Жители фиксируют очередные антиэкологические и антисанитарные действия по обрезке (спилу) здоровых зеленых веток (крон) деревьев происходящее в эти дни на проспекте Алтынсарина. Как заметили горожане, в 99% выпиливают (обрезают) абсолютно живые здоровые, не сухие ветви. Доказательство - полный грузовик здоровых напиленных зеленых ветвей (веток). Вредительская обрезка сейчас происходит по всему городу, но в лидерах как всегда Ауэзовский и Алмалинский районы", - рассказали в Экологическом обществе Алматы.
Общественники отметили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Подобная варварская вредительская практика по уничтожению "зеленых легких" города Алматы внедрена в 2008 году, которую на протяжении многих лет никак не могут искоренить и остановить жители и общественность. Известно, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к многочисленной гибели насаждений. Лишает жителей тени, прохлады и защиты от пыли, смога, солнца. Жители, общественность и Экологическое общество неоднократно требовали и требуют от акимата спиливать (обрезать) исключительно только сухие ветви и только в июне месяце, когда они отчетливо видны. В грузовиках должны быть сухие ветви, но никак не зеленые", - подчеркнули в Экологическом обществе.
Кроме того, по мнению экологов, необходимо ввести обязательную разрешительную процедуру на обрезку деревьев, с обязательным предоставлением фото доказательств наличия сухих ветвей, подлежащих обрезке.
К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка" чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.
Напомним, в 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов обвинил на пресс-конференции руководство управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы в создании бизнеса на вырубке деревьев.
По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
Был строительный бум, на месте домов рубили все. А сейчас просто так рубят. Все улицы уже опустели. И рубят самые хорошие, ценные деревья... Самое страшное в этой ситуации, что управление экологии городского акимата в этом активно участвует", - сказал эколог.
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28.05.2025, 15:33 15436
Алматы вновь оказался в числе самых грязных городов в мире
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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. Всего в рейтинг, который составляет международная компания IQAir, вошли 125 крупных городов мира, сообщает energyprom.kz.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май - еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема.
Специалисты РГП "Казгидромет" относят Алматы к числу казахстанских городов с высоким и очень высоким уровнем загрязненности атмосферы. Такие выводы были сделаны по двум экологическим индикаторам - стандартному индексу (СИ) загрязнения и наибольшей повторяемости (НП). В последние несколько лет СИ в южной столице регулярно попадал в категорию высокого загрязнения (от 5 до 10), а в 2023-м был очень высоким (до 15,6). По индикатору НП ситуация аналогичная: в Алматы демонстрирует показатели высокого (от 20%) и очень высокого (более 50%) уровня наибольшей повторяемости загрязнения. То есть воздух в городе очень грязный, и такая ситуация регулярно повторяется.
По данным energyprom.kz, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Это не гипотеза, а выводы экспертов, составивших сводный том предельно допустимых выбросов для города. Эти данные были опубликованы правительством РК. В документе говорится, что из общего годового объема выбросов в 189 тыс. тонн на автотранспорт приходится 112,7 тыс. тонн, или 59,6%. Еще четверть объема, или 52,1 тыс. тонн, составляют загрязняющие вещества, которые выбрасывают стационарные источники.
Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за последние несколько лет автопарк Алматы и Алматинской области вырос на 28,8%. В начале мая текущего года количество автомобилей в агломерации приблизилось к 1,4 млн. Эксперты учитывали общее число авто не только в южной столице, но и в ближайшей области, так как из-за маятниковой миграции в город ежедневно въезжают десятки тысяч автомобилей. Почти половину из них можно отнести к автохламу: 609,7 тыс. машин эксплуатируются уже более 20 лет, еще 313,9 тыс. машин - от 10 до 20 лет.
В городе функционируют 19 экопостов, на которых проводится проверка автомобилей на соответствие нормативам выбросов. Согласно данным правительства РК, у 17% проверенных автотранспортных средств в прошлом году были обнаружены нарушения. К слову, в 2020 году доля таких машин составляла 20%. За прошлый год на экопостах было выявлено 31,7 тыс. нарушений, за которые наложены административные взыскания. Общая сумма штрафов составила 581,8 млн тенге.
Депутаты мажилиса парламента РК, побывавшие на этих постах, считают их работу неэффективной.
Экопосты, казалось бы, перекрывают все въезды в город, а эффективность почти нулевая: каждый пост оформляет ежедневно меньше четырёх водителей, притом, что в город въезжает до 700 тысяч машин. Вывод: либо не работают вообще, либо работают на свой карман. И речь совсем не в пополняемости бюджета штрафами, а в мотивации водителя поставить катализатор, отремонтировать двигатель внутреннего сгорания, карбюратор и снизить выброс загрязняющих веществ до нормы. Явно видно: экопосты не решают поставленных задач, эта профанация вызывает лишь раздражение у водителей", - говорится в депутатском запросе на эту тему.
В своем письме премьер-министру страны депутаты предложили несколько путей выхода из ситуации. Было озвучено предложение заменить экопосты на модифицированные камеры видеонаблюдения с фиксацией превышения выбросов в атмосферу и автоматическим наложением административного штрафа, а также увеличить долю общественного электротранспорта, начать поэтапный перевод всех таксопарков города на электромобили.
В ответ глава кабмина сообщил, что прекращение работы экопостов преждевременно, как и разработка трехлетней программы поэтапного перевода всех такси на электромобили. Появление в южной столице тысяч электрокаров повлечет за собой необходимость строительства соответствующей инфраструктуры для подзарядки и, главное, поиска новых источников электроэнергии. А в городе и без того существуют дефицит энергии и большая нагрузка на электросеть.
Эксперты отмечают, что барьеров в решении экологических проблем Алматы, связанных с транспортом, много. Все они требуют долгосрочных стратегий и серьезных инвестиций. Одним из вариантов разгрузки южной столицы от такого огромного потока автотранспорта должно, в первую очередь, стать решение проблем маятниковой миграции. Ведь именно въезд огромного количества автомобилей из области, на которые не рассчитана дорожная инфраструктура Алматы, является одной из причин экологической перегрузки.
Когда близ Алматы появится еще один мегаполис, Алатау, он сможет взять на себя часть демографической нагрузки. Тем более, что город будет строиться по принципам Smart City, при его проектировании будут изначально заложены средства на строительство широких проспектов и магистралей, системы "умного" контроля (в том числе экологического).
Аналитики считают, что став экологическим буфером для Алматы, Алатау может взять на себя перераспределение транспортных потоков. У людей, купивших комфортное жилье и получивших новую работу в мегаполисе, не будет необходимости каждый день ездить в южную столицу. Поэтому создание альтернативного городского центра с высоким качеством жизни поможет решить сразу несколько ключевых проблем перегруженности Алматы.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвалтранспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
26 мая глава государства поручил новому акиму города Дархану Сатыбалды решить проблемы экологии и дорожно-транспортной сети.
Как сообщалосьранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
28.05.2025, 08:42 19071
Альтернатива автобусам и такси: как струнный транспорт улучшит логистику и экологию в Алматы
Фото: ust.inc
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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Внедрение технологии uST позволит значительно улучшить логистику и экологию в городе Алматы, сообщает научно-популярное издание Naked Science.
Транспортный коллапс вышел далеко за пределы городской черты. Пробки начинаются задолго до въезда в Алматы - в Талгаре, Бурундае, Каскелене. Белорусские инженеры предлагают решение, которое поможет изменить логистику в одном из направлений", - информирует издание.
Подчеркивается, что внедрение технологии uST окажет многосторонний эффект на логистическую систему Алматинской области и самого Алматы. В частности, перераспределение транспортных потоков и перенос пассажирских перевозок на второй уровень разгрузят наземные дороги. Кроме того, улучшится и экологическая ситуация в городе. Это произойдет за счет уменьшения количества автомобилей и внедрения "зеленых" транспортных технологий с минимальным влиянием на природу.
Проект предусматривает строительство двухпутной рельсо-струнной эстакады длиной 11,8 километров с двумя конечными станциями. 42-местные юнимобили будут развивать скорость до 112 километров в час. Планируется, что в часы пик на линии будет работать 31 электрический беспилотник, в обычном режиме - 15. Это обеспечит комфортную перевозку 5300 и 2500 человек в час соответственно. При этом, суточная пропускная способность составит 122 400 пассажиров. Время в пути от начальной до конечной станции составит шесть минут, а стоимость проезда будет сопоставима с ценой билета на маршрутку. Планируется, что вложения в проект окупятся за срок до десяти лет, лет благодаря экономичности и оптимизации работы. При этом на текущем этапе не идет речи о каких-либо дотациях со стороны региона, что, во многом, беспрецедентно, так как большинство существующих систем не просто не могут окупаться за столь короткие сроки, но выступают существенной дополнительной нагрузкой на бюджет регионов и стран. Срок службы комплекса, гарантированный разработчиками, - не менее 50 лет, что означает возможность для реализаторов проекта получения прибыли на протяжении 40 лет", - сообщается в публикации.
Также отмечается, что рельсовый беспилотник "Карат" U4-212 имеет не только высокие технические характеристики, но и продуманный дизайн. Кроме того, предполагается, что вдоль маршрута будут возводиться новые жилые районы и иные строения, которые сразу же будут обеспечены хорошей транспортной доступностью.
Система разработана с учетом климатических особенностей региона и будет функционировать при любых погодных условиях - будь то снегопад, гололед, ураганный ветер или проливной дождь. "Карат" U4-212 работает от контактной сети. На случай отключения электричества предусмотрен бортовой накопитель энергии, поэтому юнимобиль сохранит работоспособность и довезет пассажиров до станции даже в нештатной ситуации", - пишет Naked Science.
Кроме того, подчеркивается, что эстакада для рельсовых беспилотников органично впишется в городскую застройку, не создаст препятствий для наземного транспорта и потребует минимального землеотвода - менее 0,01 гектара на километр пути.
Напомним, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"
70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".
27.05.2025, 12:29 25371
В Казахстане вновь инициируют регулирование численности сайгаков
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Нуркен Шарбиев в ходе заседания мажилиса сообщил, что в правительство страны поступит документ по регулированию численности сайгаков, сообщает zakon.kz.
В части устойчивого использования по поручению правительства мы изучаем мнение общественности. Был проведен ряд круглых столов с участием депутатов, ученых, с участием международных экспертов. Все высказывают мнение, что необходимо переходить к устойчивому использованию", - заявил Нуркен Шарбиев.
Он подчеркнул, что сейчас Институт зоологии завершает подготовку биологического обоснования, на базе которого и будет сформировано предложение, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Надеюсь, на этой неделе мы внесем уже в правительство предложение о переходе к устойчивому использованию", - добавил вице-министр Шарбиев.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
На пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
25.05.2025, 13:50 42561
Более сотни мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия
Фото: Depositphotos
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Актау. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На берегу Каспийского моря в Мангистауской области обнаружили еще 117 туш тюленей, погибших в прошлом году, сообщили в Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
В ходе рейда Жайык-Каспийской инспекции рыбного хозяйства в районах Асан, Мыс Баутин, Мыс Урдык города Форт-Шевченко в Мангистауской области на берегу Каспийского моря среди туш тюленей, погибших в прошлом году, обнаружено еще 117 сильно разложившихся туш тюленей. Судя по разложению тел, найденные тюлени погибли в ноябре-декабре прошлого года", - рассказали в пресс-службе комитета.
По данным специалистов, тюлени, обнаруженные в новых, ранее неконтролируемых районах, были настолько сильно разложены, что получить какие-либо образцы "не представлялось возможным".
Туши животных собрали и уничтожили на полигоне. Инспекция продолжает осуществлять мониторинг побережья.
Общее количество пойманных и убитых с ноября прошлого года тюленей достигло 2194", - сообщили в комитете.
Напомним, 29 апреля сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружены 88 туш тюленей, выброшенных на побережье.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут открытую базу данных о каспийских тюленях.
23.05.2025, 12:34 58031
Региональный климатический саммит проведет Казахстан в 2026 году
Его цель - поиск коллективного решения важнейших задач, включая адаптацию к последствиям изменения климата, обеспечение продовольственной и водной безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и исполнительный директор Зеленого климатического фонда Мафальда Дуарте обсудили перспективы углубления сотрудничества между Казахстаном и фондом, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт отметил, что в РК уделяется особое внимание охране окружающей среды, в том числе сохранению и приумножению лесного фонда, рациональному использованию природных ресурсов.
Казахстан в следующим году планирует провести Региональный климатический саммит. Основная цель данного мероприятия - поиск коллективного решения важнейших задач, включая адаптацию к последствиям изменения климата, обеспечение продовольственной и водной безопасности.
В свою очередь Мафальда Дуарте поддержала усилия Казахстана, направленные на решение климатических проблем. В частности, она высоко оценила реализуемый при участии фонда и ПРООН Национальный план адаптации, который включает комплексную систему управления рисками стихийных бедствий и систему раннего оповещения.
Собеседники также подчеркнули значимость формирования бережного отношения к природе и развития экологической культуры в обществе.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в ОАЭ выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития.
23.05.2025, 11:31 59216
В Туркестанской области 70% мусорных полигонов не соответствуют экологическим требованиям
Руководителей полигонов оштрафовали на 9 млн тенге, деятельность 11 полигонов приостановлена
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Туркестан. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области выявлены экологические и санитарные нарушения в сфере обращения с отходами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ходе анализа установлено, что 70 процентов полигонов не соответствуют санитарным и экологическим требованиям",- сообщили в ведомстве.
135 полигонов на территории области не обеспечены инфраструктурой (освещением, ограждением, специальными оборудованием) из-за отсутствия финансирования, 81 полигон функционирует без санитарно-эпидемиологического заключения, 11 - без экологических разрешительных документов.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесены акты надзора, наложены (судом и уполномоченным органом) штрафы на сумму более 9 млн тенге в отношении руководства и приостановлена деятельность 11 полигонов до получения экологического разрешения", - проинформировали в прокуратуре.
В настоящее время ведутся работы по очистке несанкционированных полигонов и приведению их в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологическим и экологического законодательства.
Ранее в Акмолинской области выявили нелегальные мусорные полигоны. Акимов и замакимов привлекли к ответственности.
Напомним, в Казахстане 80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим нормам.
21.05.2025, 18:12 72291
Желтый дым в Усть-Каменогорске: Минэкологии назначило проверку
Фото: gov.kz
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Усть-Каменогорск. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов назначило проверку после случая с выбросами с территории Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината, сообщает пресс-служба ведомства.
Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области инициировал внеплановую проверку в отношении АО "УК ТМК", чтобы оценить соблюдение экологических норм и выявить возможные нарушения. Проверка охватывает все аспекты деятельности предприятия, которые могут повлиять на состояние экологии региона", - заявили в ведомстве.
Также в ходе визита в ВКО министр экологии Ерлан Нысанбаев, отметив серьезность инцидента, дал ряд поручений:
- оценить правомерность действий (или бездействия) предприятия в связи с нарушением экологических стандартов, а также провести правовую оценку произошедшего инцидента;
- принять все необходимые меры воздействия в рамках действующего законодательства, включая возможное привлечение к ответственности должностных лиц и предприятия в целом;
- принять срочные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, в том числе усилить контроль за соблюдением экологических требований на других объектах региона.
О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - добавили в Минэкологии.
Напомним, 19 мая около 16.00 на территории Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината был зафиксирован выброс неизвестного вещества. На место оперативно прибыли представители местных исполнительных органов, департаментов по чрезвычайным ситуациям, экологии и санитарно-эпидемиологического контроля для выяснения обстоятельств и оценки возможной угрозы.
21.05.2025, 12:22 71986
ЕАБР стал членом международной инициативы "Принципы зеленых инвестиций "Один пояс, один путь"
Инициатива направлена на поддержку проектов, способствующих борьбе с изменением климата
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития стал членом международной инициативы "Принципы зеленых инвестиций "Один пояс, один путь", повысив свой статус с наблюдателя, сообщает пресс-служба банка.
Присоединение ЕАБР в качестве члена к принципам усилит и расширит новые партнерства по наращиванию потенциала, способствует обмену опытом, предоставит доступ к инструментам для реализации принципов, а также возможность принимать участие в разработке новых рекомендаций и исследований по вопросам устойчивого развития в мире", - проинформировали в пресс-службе.
Как пояснили в ЕАБР, главная цель принципов - создание международной сети институтов для улучшения управления экологическими рисками. Инициатива направлена на поддержку проектов, способствующих борьбе с изменением климата, охране окружающей среды и содействию экономического развития в регионе нового Шелкового пути.
По состоянию на декабрь 2024 года Green Investment Principles for the Belt and Road объединила 49 ведущих финансовых институтов из 17 стран, под управлением которых находятся активы на общую сумму порядка 42 трлн долларов", - добавили в банке.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?