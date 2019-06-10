В Нур-Султане 3 человека задержаны по подозрению в причастности к ДВК

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 3 человека задержаны по подозрению в причастности к запрещенной незарегистрированной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", передает Kazakhstan Today.

"Следственным управлением департамента полиции города Нур-Султана проводится досудебное расследование по факту участия в деятельности запрещенной незарегистрированной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана". В рамках расследования данного уголовного дела с санкций суда на территории города Нур-Султана проведен ряд обысков у участников запрещенного общественной организации", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

По информации ведомства, в ходе данных следственных действии изъяты доказательства причастности к запрещенной деятельности 9 граждан, трое из них, согласно статье 128 УПК РК, водворены в ИВС департамента полиции города, в отношении остальных избирается мера пресечения.

Продолжается работа по выявлению других лиц, причастных к деятельности вышеуказанной организации. Вместе с тем дополнительно разъясняем, что решением Есильского районного суда города Нур-Султана от 13 марта 2018 года деятельность незарегистрированной организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) запрещена и влечет уголовную ответственность", - пояснили в департаменте полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства