Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане к 14.00 проголосовали 51,8% избирателей, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями, по состоянию на 14 часов 9 июня избирательные бюллетени получили 51,8% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сообщили в Центральной избирательной комиссии.

В том числе явка составила:

по Акмолинской области - 56,7%

по Актюбинской области - 69,4%

по Алматинской области - 63,0%

по Атырауской области - 45,4%

по Восточно-Казахстанской области - 59,8%

по Жамбылской области - 56,3%

по Западно-Казахстанской области - 40,9%

по Карагандинской области - 49,7%

по Кызылординской области - 63,1%

по Костанайской области - 55,8 %

по Мангистауской области - 52,4%

по Павлодарской области - 45,9%

по Северо-Казахстанской области - 53,6%

по Туркестанский области - 49,3%

по Нур-Султану - 37,6%

по Алматы - 37,0%

по Шымкенту - 40,5%

Напомним, в Казахстане проходят выборы президента . Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 7 кандидатов : Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента РК . Полномочия перешли занимавшему на тот момент пост председателя сената Касым-Жомарту Токаеву.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства