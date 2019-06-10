В Казахстане к 14.00 проголосовали 51,8% избирателей

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями, по состоянию на 14 часов 9 июня избирательные бюллетени получили 51,8% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сообщили в Центральной избирательной комиссии.
В том числе явка составила:
- по Акмолинской области - 56,7%
- по Актюбинской области - 69,4%
- по Алматинской области - 63,0%
- по Атырауской области - 45,4%
- по Восточно-Казахстанской области - 59,8%
- по Жамбылской области - 56,3%
- по Западно-Казахстанской области - 40,9%
- по Карагандинской области - 49,7%
- по Кызылординской области - 63,1%
- по Костанайской области - 55,8 %
- по Мангистауской области - 52,4%
- по Павлодарской области - 45,9%
- по Северо-Казахстанской области - 53,6%
- по Туркестанский области - 49,3%
- по Нур-Султану - 37,6%
- по Алматы - 37,0%
- по Шымкенту - 40,5%
Напомним, в Казахстане проходят выборы президента. Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 7 кандидатов: Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").
По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.
19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента РК. Полномочия перешли занимавшему на тот момент пост председателя сената Касым-Жомарту Токаеву.
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