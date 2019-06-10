Около сотни человек задержаны за незаконные митинги в Нур-Султане и Алматы

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В Нур-Султане и Алматы по призыву запрещенной экстремистской организации ДВК несколько сотен человек собрались на площадях. Как всем известно, беглые руководители этой организации накануне выборов вели массированную пропагандистскую работу по дискредитации власти, бойкоту внеочередных выборов президента и призывали к антиобщественным действиям в период выборов", - сказал Кожаев.
Отвечая на уточняющие вопросы, замглавы МВД отметил, что всего задержаны около сотни человек.
Напомним, в столичном департаменте полиции сообщили, что в Нур-Султане задержаны 3 человека по подозрению в причастности к запрещенной незарегистрированной экстремистской организации ДВК.
Ранее Генпрокуратура обратилась к гражданам с призывом не поддаваться на провокации в день выборов президента и не участвовать в несанкционированных митингах.
Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы президента.
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