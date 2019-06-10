Около сотни человек задержаны за незаконные митинги в Нур-Султане и Алматы

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Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Около сотни человек задержаны сегодня и доставлены в органы внутренних дел за незаконные митинги в Нур-Султане и Алматы. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент агентства.

В Нур-Султане и Алматы по призыву запрещенной экстремистской организации ДВК несколько сотен человек собрались на площадях. Как всем известно, беглые руководители этой организации накануне выборов вели массированную пропагандистскую работу по дискредитации власти, бойкоту внеочередных выборов президента и призывали к антиобщественным действиям в период выборов", - сказал Кожаев.

Отвечая на уточняющие вопросы, замглавы МВД отметил, что всего задержаны около сотни человек.

Напомним, в столичном департаменте полиции сообщили, что в Нур-Султане задержаны 3 человека по подозрению в причастности к запрещенной незарегистрированной экстремистской организации ДВК.

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