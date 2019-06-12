Департамент полиции сделал заявление в связи с беспорядками в Алматы

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Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Департамент полиции Алматы сделал заявление в связи с беспорядками и задержаниями 10 июня в городе, передает Kazakhstan Today.

"Вчера, 10 июня 2019 года, приблизительно с 18.00 часов и до 02.00 часов 11 июня 2019 года, в городе Алматы несколькими группами лиц был допущен ряд нарушений общественного порядка. Участники данных правонарушений задержаны полицией. В настоящее время полная правовая оценка данным событиям со стороны правоохранительных органов ещё не дана. Вместе с тем с целью исключения инсинуаций и достоверного информирования населения полиция хотела бы озвучить ряд фактов, подтвержденных на данный момент", - сообщили в департаменте полиции.

По информации полиции, 10 июня, около 18.00, в микрорайоне Алгабас перед театром "Алатау" по призыву Р. Заитова собралась группа людей для проведения несанкционированного митинга. Требование разойтись они проигнорировали, оказали сопротивление полиции и были задержаны. Более того, некоторые из них перекрыли дорогу в районе "Алматы Арены".

После проведения беседы с Заитовым он был отпущен. Вместе с тем пока шла беседа с Заитовым, перед департаментом полиции города Алматы (зданием у кинотеатра "Целинный") собралась группа людей в его поддержку. Заитов приехал из дома и обратился к ним с просьбой разойтись по домам, не участвовать ни в каких незаконных мероприятиях и не поддаваться на провокации. Собравшиеся разделились на несколько групп и разошлись по городу. Но одна из них на личных автомобилях заблокировала движение на улицах Толе би и Абая. Выстроившись в колонну шириной три-четыре машины, двигаясь на пониженной скорости со звуковыми сигналами, высовываясь из окон авто, они фактически парализовали нормальное движение. Одновременно по этим улицам прямо по дороге шли группы людей, перекрывая движение, перекрестки и создавая аварийные ситуации. Люди вели себя агрессивно, громко кричали, свистели, вели себя крайне неадекватно. Каких-то конкретных требований правонарушители не озвучивали", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, в департаменте полиции сообщили, что участниками незаконных акций было допущено совершение нескольких уголовных преступлений. "Так, в половине первого ночи на пересечении проспекта Толе би и улицы Отеген батыра, напротив автовокзала "Сайран", автомашиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник дорожно-патрульной полиции, который нес службу по регулировке дорожного движения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом бедренно-берцовой кости правой голени со смещением. Водитель скрылся с места преступления, но вскоре был задержан по признакам преступления, предусмотренного статьей 345 Уголовного кодекса РК", - рассказали в пресс-службе департамента.

Также, по данным ведомства, в Алатауском районе Алматы в вечернее время группа людей повредила служебный автомобиль полиции, находясь в нетрезвом состоянии. Они закидали его камнями, разбив стекло машины. Нарушители были задержаны.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 Уголовного кодекса РК.

По указанным правонарушениям в вечернее и ночное время в колл-центр полиции поступило 1250 обращений от горожан. Из них 70% были по ночным событиям. Население было напугано шумом и криками в ночное время. Водители возмущались грубым нарушением правил дорожного движения. Органами полиции были приняты соответствующие меры по пресечению незаконных действий. Правонарушители задержаны. В настоящее время ситуация в Алматы полностью под контролем. Обеспечено нормальное функционирование транспорта и всех служб. Приняты все меры по обеспечению безопасности на улицах", - отметили в департаменте полиции.

Полиция заявляет, что не допустит нарушений общественного порядка, любые противоправные действия, угрозы жизни и безопасности граждан будут пресекаться в строгом соответствии с законом. Дополнительные сведения будут сообщаться СМИ по мере уточнения информации.

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