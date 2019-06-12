Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Департамент полиции Алматы разъяснил причину сбора горожан у здания ведомства, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции Алматы сообщает, что Р. Заитов доставлен в полицию города Алматы за участие в несанкционированном митинге, имевшем место вчера во второй половине дня в Алатауском районе города. После проведения праворазъяснительной беседы Заитов был отпущен домой. Спустя некоторое время перед зданием департамента полиции собрались граждане, пожелавшие встречи с Заитовым. Они были информированы о том, что последний находится дома, но расходиться собравшиеся не пожелали", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В департаменте добавили, что, "чувствуя ответственность за возможные дальнейшие действия собравшихся, которые могли перерасти в массовые беспорядки, Заитов по требованию правоохранительных органов был доставлен к месту сбора и выступил перед ними, призвав не нарушать закон и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов".

Данный факт находится на контроле органов прокуратуры.

В полиции напомнили, что ранее Заитов из дома снял несколько видеороликов и адресовал их своим идейным соратникам.

Уважаемые братья, алматинцы. Не происходит ничего такого, чтобы можно было волноваться. Поэтому прошу вас всех разойтись по домам. Я не хочу брать ответственность за чью-то жизнь. Нет обиды ни на кого. Вот скоро собираюсь пойти домой. Вы тоже возвращайтесь домой, братья", - отметил он в своем видеобращении.

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