Токаев поручил усилить контроль над внутренними миграционными процессами

"Ежегодный рост численности населения города на фоне отсутствия должного контроля за внутренними миграционными процессами приводит к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру. Прежде всего, на медицину и образование. Это важный вопрос. Нам нужно установить строжайший контроль над внутренними миграционными процессами. Так дальше продолжаться не может", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что в послании народу Казахстана было обозначено, что большое население городов - это уже не предмет гордости, а проблема, которую нужно решать, пишет Kazpravda.kz.
Поскольку одно дело, когда в том или ином городе миллион человек, полтора, два, конечно же, мы радуемся, рапортуем, что наш город стал миллионником и так далее. Но кто подумал, как и чем обеспечивать новых граждан того или иного города? А ведь их нужно обеспечивать. Это наша обязанность. Мы не можем сейчас пустить весь процесс миграции на самотек. Это задача акимата и наших правоохранительных органов. Прибывающие из других регионов страны представители социально уязвимых групп первым делом становятся в очередь на жилье. Это увеличивает количество очередников, в том числе в детские сады и школы. Мощнейшая социальная нагрузка получается", – отметил президент.
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