Токаев поручил усилить контроль над внутренними миграционными процессами

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Усилить контроль над внутренними миграционными процессами, такое поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы, состоявшемся на прошлой неделе, передает Kazakhstan Today.

"Ежегодный рост численности населения города на фоне отсутствия должного контроля за внутренними миграционными процессами приводит к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру. Прежде всего, на медицину и образование. Это важный вопрос. Нам нужно установить строжайший контроль над внутренними миграционными процессами. Так дальше продолжаться не может", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что в послании народу Казахстана было обозначено, что большое население городов - это уже не предмет гордости, а проблема, которую нужно решать, пишет Kazpravda.kz

Поскольку одно дело, когда в том или ином городе миллион человек, полтора, два, конечно же, мы радуемся, рапортуем, что наш город стал миллионником и так далее. Но кто подумал, как и чем обеспечивать новых граждан того или иного города? А ведь их нужно обеспечивать. Это наша обязанность. Мы не можем сейчас пустить весь процесс миграции на самотек. Это задача акимата и наших правоохранительных органов. Прибывающие из других регионов страны представители социально уязвимых групп первым делом становятся в очередь на жилье. Это увеличивает количество очередников, в том числе в детские сады и школы. Мощнейшая социальная нагрузка получается", – отметил президент.

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