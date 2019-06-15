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Приезжая учительница обманула жителей Алматы на 1 млн тенге, обещая гранты МОН

14.06.2019, 20:24 10261
Приезжая учительница обманула жителей Алматы на 1 млн тенге, обещая гранты МОН
Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - Приезжая учительница обманула жителей Алматы на 1 млн тенге, обещая гранты МОН, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, на протяжении длительного время учительница общеобразовательной школы Балхаша выманивала у жителей Алматы денежные средства, заверяя, что работает в Министерстве образования РК и поможет получить образовательные гранты в регионах страны.
 

Установлено, что педагог мошенническим путем присвоила более одного миллиона тенге у доверчивых граждан, которые, как оказалось, попались на ее удочку. В социальной сети подозреваемая М., 1976 года рождения, нашла человека, которому говорила, что может оказать содействие в получении образовательного гранта в короткие сроки, так как сама работает в Министерстве образования Республики Казахстан. Тот самый человек путем "сарафанного радио" среди знакомых распространил информацию о возможностях новой знакомой", - сообщил начальник управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

 
Он отметил, что потерпевшие связывались с учительницей по телефону. Она рассказывала им убедительные истории о возможностях получения образовательного гранта на выгодных условиях. Конечно, не бесплатно. 
 

Затребованные суммы потенциальные жертвы отправляли ей на банковскую карту. Но обещаний она не выполняла и скрывалась от обманутых людей. Подозреваемой совершено 10 эпизодов мошенничества в отношении жителей города Алматы, проверяется ее причастность к преступлениям на территории других регионов страны", - уточнил Тотыбаев.

 
В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.
 
Как сообщалось ранее, в Алматы мошенница обманывала жителей, обещая помощь в получении кредита на товары. В Туркестанской области мошенница обещала помощь в получении госсубсидий. Заключенный в Нур-Султане, сидя за решеткой, обманул 500 человек на 128 млн тенге.
 

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