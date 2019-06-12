В Туркестанской области мошенница обещала помощь в получении госсубсидий

Туркестан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

"В мае 2019 года в дежурную часть Келесского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что некая знакомая, обещая помощь в получении госсубсидий, обманным путем выманила у нее 30 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК (Мошенничество). С аналогичными заявлениями о фактах мошенничества в полицию обратились еще несколько жителей района", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Келесского РОП задержали подозреваемую, местную жительницу, безработную. Как выяснилось, молодая женщина, путем мошенничества входила в доверие к потерпевшим под предлогом помочь в получении субсидий через госпрограммы, брала деньги и исчезала.

В настоящее время следствием установлена причастность подозреваемой более чем к 15 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше миллиона тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество". Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства