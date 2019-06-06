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В Алматы мошенница обманывала жителей, обещая помощь в получении кредита на товары

05.06.2019, 16:45 8803
В Алматы мошенница обманывала жителей, обещая помощь в получении кредита на товары
Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Сотрудники криминальной полиции УП Ауэзовского района Алматы задержали женщину, которую подозревают в совершении ряда мошеннических действий на территории города, передает Kazakhstan Today.
 
Следственный отдел расследует материалы досудебного расследования по заявлению нескольких жителей Алматы по фактам мошенничеств, совершенной 39-летней женщиной, которая путем обмана и злоупотреблением доверия завладевала денежными средствами потерпевших. 
 

Преступный умысел женщина в основном реализовывала в округе бутиков по продаже бытовой техники. Там она под предлогом оказания быстрой помощи в оформлении кредита для получения различного товара, получала у граждан задаток и скрывалась, а обманутые люди оставались без денежных средств и без товара. Подозреваемая была вычислена и задержана. По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - сообщил начальник УП Ауэзовского района полковник полиции Алишер Турсынбетов. 


 

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