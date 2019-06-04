Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Заключенный в Нур-Султане, сидя за решеткой, обманул 500 человек на 128 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, "осужденный мошенническим путем завладел деньгами на сумму 128 млн тенге более 500 граждан, которые доверили ему свои деньги якобы для первоначального взноса по ипотечному кредитованию".

В ведомстве отметили, что мошенничество удалось осуществить вследствие отсутствия контроля в исправительном учреждении. В этой связи департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Нур-Султана подозревается в превышении должностных полномочий бывший начальник исправительного учреждения столицы.

По данным следствия, он "создал благоприятные условия для отбывания наказания одному из осужденных". Расследование по данному делу продолжается.

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