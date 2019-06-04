В Таразе осудили экс-руководителей исправительного учреждения

Тараз. 3 июня. Kazakhstan Today - В Таразе к длительным срокам лишения свободы приговорены экс-руководители исправительного учреждения, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Жамбылской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя исправительного учреждения ЖД 158/7 ДУИС по Жамбылской области и его заместителя по факту получения от индивидуального предпринимателя взятки.

"31 мая текущего года приговором суда №2 города Тараза руководитель учреждения признан виновным в получении взятки и осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе. Он также лишен специального звания "подполковник юстиции". Соучастник преступления - заместитель руководителя - осужден к 7 годам лишения свободы также с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе и лишением специального звания "капитан юстиции", - сообщили в пресс-службе АДГСПК РК.

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