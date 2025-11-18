Компания RAMS заявила о выходе из проекта Beyond Almaty
Фото: rams-global.com
Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания RAMS QAZAQSTAN на официальном сайте сообщила о решении о выходе из состава участников по реализации проекта Beyond Almaty в качестве генерального подрядчика с сентября 2025 года.
По всем дальнейшим вопросам, связанным с проектом BEYOND ALMATY, необходимо обращаться к собственнику земельного участка и заказчику ТОО "BR Construction Qazaqstan", - говорится в сообщении компании.
В компании добавили, что продолжат реализацию других проектов.
Редакция Kazakhstan Today обратилась в акимат в просьбой прокомментировать выход генподрядчика из проекта.
Дополнено 17.11.2025, 15.00
В управлении управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что в отношении заказчика составлены административные протоколы по статьям КоАП РК 316 "Строительство объектов и их комплексов без проектной документации либо по проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, за исключением требований, установленных техническими регламентами" и 321 "Осуществление строительства без сопровождения технического и (или) авторского надзоров". Выдано предписание о приостановлении и устранении допущенных нарушений.
На сегодняшний день в ТОО "BR Construction Qazaqstan" направлено уведомление о предоставлении информации об исполнении выданного предписания. В случае непредоставления информации, управлением будет проведена внеплановая проверка на предмет его исполнения", - добавили в ведомстве.
Напомним, строительство 40-этажной башни в Алматы на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева возмутило жителей и общественников города, поскольку в этом районе запрещено возведение строений выше девяти этажей. Алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Территория участка на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева, предусмотренная под строительство комплекса "RAMS Beyond Алматы", находится в зоне высокой плотности населения и транспортных потоков. В непосредственной близости отсутствует достаточное количество зеленых насаждений и общественных парков. Согласно Стратегии развития Алматы и государственным приоритетам в сфере экологии, на данной территории требуется организация парка и рекреационной зоны, а не уплотнительная застройка", - отмечают авторы петиции.
Кроме того, они обратили внимание на перегруз социальной и транспортной инфраструктуры на данном участке.
Район, где планируется возведение 40-этажного жилого комплекса, уже испытывает дефицит парковочных мест, повышенную нагрузку на дороги и инженерные сети. Строительство объектов выше 9 этажей противоречит ранее введенным ограничениям на высотное строительство в Алматы, утвержденным президентом РК и компетентными органами. Обход данных требований под предлогом "общественной значимости проекта" является неправомерным. Для жителей города общественно значимым является создание парка и зеленых зон, а не возведение высотного жилого комплекса на данной территории", - подчеркнули алматинцы.
После вмешательства депутатов, строительство в августе было приостановлено. Позже депутат Бактыжан Базарбек сообщил, что компания отказывается соблюдать законы и пытается продолжить стройку скрытно. По его словам у застройщика на руках был лишь АПЗ и согласование эскизного проекта. Котлован площадью 4 га был вырыт без ПСД, без экспертизы и без разрешений.