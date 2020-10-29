Депутат потребовала проверить архитектурную и градостроительную деятельность в Нур-Султане и Алматы

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today -Депутат мажилиса Ирина Смирнова потребовала провести проверку соблюдения законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об экологии в городах Нур-Султане и Алматы, передает Kazakhstan Today.

Ирина Смирнова рассказала, что многочисленные обращения жителей мегаполисов свидетельствуют о фактах нарушения государственными органами предусмотренных законами Республики Казахстан целей охраны окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека, и обязанности по обеспечению каждому гражданину возможности ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами. "Возьмем лишь один пример - ситуацию вокруг переуплотненной застройки левобережья столицы. На одном из собраний жителей выяснилось, что, несмотря на катастрофическую нехватку социальных объектов и школьных мест, аким города, понимая факт перегруженности школы №59 почти в 4 раза, согласовывает строительство 18 зданий до 24 этажей рядом с этой школой! При этом необходимо учесть, что строительство зданий выше 17 этажей ограничивается Генеральным планом города", - рассказала депутат.

По ее словам, "проекты утверждаются кулуарно. Более того, даже решения градостроительного совета, который возглавляет аким, недоступны для граждан, хотя по закону и принципам "Слышащего государства", должны быть опубликованы на сайте акимата".





В этой связи вызывают серьезные вопросы согласование проектов детальной планировки точечной застройки с органами санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, положительных заключений государственных экспертиз", - заявила Смирнова.





Другая проблема Нур-Султана, по словам депутата, связана с самовольными постройками, "которые не только искажают проектный фасад многоквартирных домов, но и нарушают права собственников квартир".

Касательно города Алматы мажилисмен отметила, что для города в последнее время характерны "вызывающие возмущение рекомендации и действия так называемых "урбанистов" по сносу и варварскому отношению к деревьям, зеленым насаждениям, замене новых бордюров на новые и специально устроенных арыков, предусматривающих полив, на те, посредством которых полив невозможен, что ведет к гибели деревьев".

Также идет активная застройка не только предгорий, но и гор со сносом зеленого и почвенного слоя, даже частей гор, уничтожением реликтовых растений, гектаров садов. Данные подходы не только ведут к экологическому бедствию, но и к возможным чрезвычайным ситуациям по образованию оползней и селей, опасности для жизни горожан", - пояснила она.





Смирнова заявила, что "имеются все основания полагать, что аналогичные нарушения законов в сфере архитектуры и градостроительства, экологии в республике носят повсеместный и системный характер".

На основании озвученных проблем, депутат предложила:

1) провести проверку соблюдения законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об экологии в городах Нур-Султане и Алматы;

2) в целях реализации принципа "слышащего государства", обеспечить прозрачность хода проверки и ее результатов, привлечение к ней по резонансным вопросам представителей гражданского общества и общественного контроля, создания рабочей группы по данным вопросам.

3) обязать размещение всех материалов деятельности акимата на официальном сайте в соответствии с законами РК.









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