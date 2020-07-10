Алматы. 9 июля. Kazakhstan Today - В предгорьях Алматы продолжаются незаконные свалки мусора и хищение плодородного слоя земли, передает Kazakhstan Today.

В предгорной местности Наурызбайского и Бостандыкского районов города Алматы, в частности в микрорайонах Карагайлы и Нур-Алатау, систематически производится снятие верхнего плодородного слоя земли с целью последующей его продажи. Горный чернозем - это ценнейшая и плодороднейшая часть почвы, формирующаяся в природе в течение нескольких тысячелетий. Снятие плодородного слоя приводит к разрушению почвы, вымиранию растительности, что приводит к исчезновению экосистемы", - сообщила эколог Ася Гейдт.

Напомним, в связи с ситуацией экоактивисты требуют ужесточить закон . Отходы представляют угрозу не только флоре и фауне, но и жителям города.









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