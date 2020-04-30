Четверо алматинцев незаконно грузовиками вывозили чернозем

Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - На территории Алатауского района несколько водителей грузовых автомашин с погрузчиком собирали и вывозили чернозем, передает Kazakhstan Today.

Нарушителей административного законодательства полицейские застали с поличным. Эти граждане привлечены по ряду статей КоАП РК, пишет Polisia.kz

Они "под шумок" решили обогатиться за счет снятия плодородной земли общего пользования. У них не было никакого разрешения для этого, и не было разрешения для передвижения по городу в период карантина", - рассказал начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Таким образом, четверо мужчин, в возрасте от 23 до 38 лет, привлечены к административной ответственности по статье 337 КоАП РК (Порча земли), статье 463 КоАП (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления), статье 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения), статье 505 КоАП (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов). Собранные материалы переданы в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы, который примет решение в отношении каждого нарушителя.

Ранее сообщалось, что в предгорьях Алматы был вырублен уникальный яблоневый сад . Неизвестные уничтожили сотни плодоносящих деревьев, чтобы вывести с территории сада плодородный слой почвы.

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