Полиция расследует вырубку яблоневых садов в горах Алматы

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Алматы. 17 октября. Kazakhstan Today - Департамент полиции города Алматы расследует вырубку яблоневых садов в горах, передает Kazakhstan Today.

Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение о том, что неизвестные уничтожили яблоневый сад, где росли редкие сорта яблок - апорт и кандиль.

"Заявление гражданки Орымбаевой Ж.О. в настоящее время расследуется в Следственном управлении ДП города Алматы. Зарегистрировано оно в едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 188 УК РК. С целью раскрытия преступления создана специальная следственно-оперативная группа, силами которой проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела, лиц, причастных к противоправному действию, их задержанию и дальнейшему привлечению к уголовной ответственности", - проинформировали в департаменте полиции города Алматы.

В рамках производства осуществляется ряд необходимых процессуальных действий. Назначены экспертные исследования для установления ущерба как для окружающей среды, так и для потерпевшей стороны.

Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Министерства внутренних дел, департамента полиции города, а также Специализированной природоохранной прокуратуры Алматы", - отметили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

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