Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - В Алматы предотвратили 13 фактов самовольного вывоза чернозема с чужих участков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском департаменте полиции, в эти дни сотрудниками местной полиции при содействии представителей КГУ "Управление градостроительного контроля Алматы" проводится работа по выявлению фактов несанкционированного снятия плодородного слоя земли.

"Сразу следует обратить внимание, что согласно юрисдикции, а также в соответствии с действующим Кодексом об административных правонарушениях РК, выявление и составление протоколов по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 337 КоАП РК – порча земли, входит в исключительную компетенцию земельного комитета УГАСК. В наших же полномочиях, в случае выявления вышеуказанных фактов, возбуждение административного производства по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства города), а также передача информации по существу в уполномоченный орган. За два дня всего выявлено 13 аналогичных фактов, по которым 12 лиц привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила 450 тысяч тенге", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы подполковник полиции Торехан Исин.

По данным спикера, один из эпизодов был выявлен полицейскими на территории Наурызбайского района. Лица без разрешения собственника земельного участка - юридического лица, самовольно вывезли оттуда чернозем. В другом случае плодородный слой земли собрали с участка гражданина С., что расположен в Бостандыкском районе города.

Мы отыскали собственников этих участков. Провели с ними беседу на предмет обеспечения мер сохранности имущества. Теперь же там имеется физическая охрана, установлен шлагбаум с опломбированным замком, въезд на территорию закрыт. И это абсолютно актуальные меры. К слову, к работе по выявлению фактов самовольного снятия плодородной почвы активно подключены и сотрудники специализированного батальона административной полиции, а также дорожно-патрульной полиции. Они обращают внимание на транспортные средства, груженные черноземом, и проверяют принадлежность почвы, а также законность ее добычи", - резюмировал Торехан Исин.

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