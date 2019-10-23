В Алматы расследуют незаконное снятие горного чернозема для продажи

Видео о снятии плодородного слоя земли в Алматы для последующей реализации выложил в Instagram эколог Тимур Елеусизов. В пресс-службе прокуратуры города сегодня сообщили о том, что по данному факту начато расследование.
По данному факту Специализированной природоохранной прокуратурой Алматы даны поручения отделу природоохранной полиции и уполномоченному органу в сфере земельных отношений управлению градостроительного контроля по городу Алматы о принятии мер в отношении виновных лиц", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что данный вопрос находится на контроле Специализированной природоохранной прокуратуры Алматы.
Ранее сообщалось, что в предгорьях Алматы неизвестные уничтожили яблоневый сад, где росли редкие сорта яблок - апорт и кандиль. По словам владельца сада, после вырубки на участке бульдозеры сняли около 2 метров уникального заилийского чернозема. Выяснилось, что землю выгружают на некий строительный участок в поселке Алатау.
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