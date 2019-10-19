Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - Вырубка яблоневого сада в Алматы может спровоцировать оползни, передает Kazakhstan Today.









В живописном предгорье Заилийского Алатау супруги Орымбаевы всю жизнь выращивали яблоки сортов "золотое превосходство", кандиль" и уникальный красный "апорт". Сегодня их практически не найти во всем городе. Но теперь, от некогда плодоносящих деревьев остались лишь ветки и пеньки."

Уничтожено не менее 100 деревьев. И это только то, что насчитала дочь фермеров Дина Байгабулова. Несколько месяцев участок оставался без присмотра. В сентябре девушка приехала в сад, но от яблонь и зеленых насаждений не осталось и следа.

"Это был полный ужас. Мне самой до сих пор плохо здесь находиться, мне плакать охота. Мне охота растерзать людей, которые это сделали. У меня мама попросту упала в обморок, она сюда пришла и упала там в обморок. Мы отцу до сих пор об этом не говорим, потому что отец у меня, перенесший тяжелейший инсульт", - рассказала Дина Байгабулова.

Родители Дины 40 лет посвятили выращиванию редких сортов яблок. В год одно дерево приносило 100 килограммов вкуснейшего плода. За "апортом" сюда съезжались со всей области. Дочь фермеров планировала открыть на участке экобазу и развивать туризм.

Хозяева участка считают: неизвестные позарились на заилийский чернозем. Он уникален по своей структуре. Бульдозеры сняли около 2 метров плодородной почвы, которую вместе со спиленными деревьями тяжелая техника вывозила тоннами, говорят очевидцы. Выяснилось и то, что землю выгружают на некий строительный участок в поселке Алатау.

Увидеть участок, приехать сюда и организовать такую глобальную работу с вывозкой земли, с разрезкой деревьев и увоза. Мне кажется, простой человек на это не способен. Человек, у которого есть, во-первых, связи, во-вторых, нет совести, уважения ни к природе, ни к частной собственности", - говорит Дина Байгабулова.

Пока хозяева участка подсчитывают ущерб. Специалисты уверены: ситуация более плачевна. Урон нанесен окружающей среде и экосистеме в целом. А с наступлением дождей не исключены оползни, которые могут навредить близлежащим домам и участкам.

"Сейчас будет сезон дождей - весна, осень. Сейчас эта вся глина пойдет в город. В случае каких-то катастроф, это будущие селевые потоки, именно из-за такого образуются они. Начинают плыть склоны. Итак у нас, в принципе, дышать нечем и таким варварским путем ради минутной наживы уничтожают такие сады", - сказал эколог Тимур Елеусизов.

К выяснению всех обстоятельств и поимке преступника подключились правоохранительные органы. Дело возбудили по статье "Кража". Также на особый контроль дело взял министр внутренних дел и природоохранная прокуратура города.

Следователи уже назначили экспертизу, чтобы установить нанесенный ущерб окружающей среде и потерпевшей стороне, в частности. Если информация таковая имела место быть, то виновные обязательно понесут наказание", - сообщила Салтанат Азирбек, официальный представитель департамента полиции Алматы.

По данным телеканала, весной этого года таким же образом был уничтожен соседский сад. Виновных не нашли. На то, чтобы восстановить только плодородную почву, потребуется не менее 30-40 лет, уверена хозяйка участка. А вернуть уникальный сад и вовсе невозможно.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства