В Алматы возобновился незаконный свал мусора в предгорьях (ВИДЕО)

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы с первым днем разрешения на строительные работы в городе, начался незаконный свал мусора в предгорьях, передает корреспондент Kazakhstan Today.

В Наурызбайском районе, микрорайон Карагайлы неизвестные на самосвале с госномером B523KOO совершили несанкционированную свалку строительного мусора, а затем попытались скрыть следы и совершили поджог сваленного мусора, совершена попытка наехать на свидетелей правонарушения", - сообщил корреспондент агентства с места события.

Кроме того, увидев снимающих его людей, водитель самосвала сделал попытку наезда на стоящих у дороги журналистов, видимо, пытаясь напугать свидетелей правонарушения.

Все противозаконные действия, произведенные в ходе предпринятых президентом и государственными органами чрезвычайных мер зафиксированы журналистами на видео, вызван наряд полиции.





По вашему заявлению дело будет передано управление полиции Тараз-17 Наурызбайского района Алматы, после чего управлением будут приняты меры", - сообщил журналистам лейтенант полиции Жандос Амантаев, командир экипажа патрульной полиции Алматы.





Kazakhstan Today продолжит направлять своих корреспондентов на возможные места экологических нарушений: стихийных свалок мусора, самоуправства и причинения ущерба природным зонам нашего города.













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