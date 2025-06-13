Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета

Салтанат Исагалиева - врач высшей категории, более 25 лет в медицине, руководит акушерским отделением, за ее плечами - более 10 000 родов и операций

Фото: Минздрав РК

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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Врач с 25-летним стажем спасла жизнь беременной пассажирке на борту самолета, летевшего рейсом из Алматы в Лондон.





Историей чудесного спасения поделилось Министерство здравоохранения РК в канун Дня медицинского работника.





30 мая этого года на борту рейса Алматы - Лондон одной из пассажирок внезапно стало плохо. Состояние женщины стремительно ухудшалось, в условиях ограниченности ресурсов каждая секунда была на счету. Благо, на борту летела акушер-гинеколог Центра перинатологии и детской кардиохирургии Салтанат Исагалиева. Несмотря на непростые условия, Салтанат Кайратовна незамедлительно включилась в работу: оценила состояние пациентки, провела осмотр, дала рекомендации и обеспечила максимально возможный комфорт для больной. Спустя полчаса усилия дали результат - состояние женщины стабилизировалось", - рассказали в Минздраве.





Салтанат Исагалиева - врач высшей категории, более 25 лет в медицине, руководит акушерским отделением. За ее плечами - более 10 000 родов и операций, сотни спасенных маленьких жизней и тысячи благодарных пациентов.





Минздрав РК





Ее заслуги отмечены высокими наградами Министерства здравоохранения РК: званием "Отличник здравоохранения", почетной медалью "Мамандығына адалдығы үшін", а также нагрудным знаком "Золотая звезда Авиценны".





Эта история еще раз подтверждает, что работа врача - это не только про знания и мастерство, но и про человечность, ответственность и готовность прийти на помощь в любой момент", - подчеркнули в ведомстве.



