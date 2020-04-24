Незаконный свал мусора в предгорьях Алматы: экоактивисты требуют ужесточить закон

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - В предгорьях Алматы скопились горы мусора. Экоактивисты требуют ужесточить закон, передает Kazakhstan Today.

Стихийную свалку обнаружили жители Алматы на окраине мегаполиса. Экологи отмечают: с приходом весны ситуация усугубляется. Отходы представляют угрозу не только флоре и фауне, но и жителям города, сообщает "Первый канал "Евразия ".

По словам проживающих в районе реки Каргалинки, многие привозят и сваливают мусор днем, не скрываясь по ночам.

Ситуация здесь довольно плачевная, потому что систематически происходят экологические правонарушения. Как производят сброс мусора и строительного, и бытового, какого угодно. Так систематически вывозят чернозём отсюда, снимают огромными пластами верхний плодородный слой. Вывозят, видимо, на продажу", - рассказала местная жительница и экоактивист Ася Гейдт.

Ася Гейдт вместе с супругом несколько дней назад застали нарушителя, который вывалил целый КамАЗ мусора и поджёг. Накануне нарушителя нашли. Им оказался местный житель, который уже несколько раз сбрасывал мусор в горах. Выписали штраф - больше 83 тысяч тенге.

Причин, по которым люди привозят мусор именно сюда, говорят экологи, несколько. Это нежелание платить за вывоз твердых бытовых отходов на специализированный полигон либо элементарная халатность. К тому же относительно небольшие штрафы нарушителей не пугают.

Чтобы как-то регулировать этот момент, нужно ужесточать статьи административного, вплоть до уголовного, у нас ни одной уголовной статьи нет. Всё, что у нас есть, - это 505 - правила благоустройства, там всего штраф 20 МРП. Повторное нарушение - 30 МРП. Человек может идти, окурок выкинуть на асфальт, его могут привлечь, вплоть до 15 суток он получит ареста, а если ты вываливаешь КамАЗ мусора, за это всего 20 МРП" - пояснил эколог Тимур Елеусизов.





По мнению эколога, подобные свалки урон наносят не только природе. Разложившийся мусор может попасть в грунтовые воды, в пищу скоту и, как следствие, - на стол. В Австралии за несанкционированную свалку грозит внушительный штраф. До 250 тысяч австралийских долларов. Это почти 68 миллионов тенге. В Ирландии можно угодить за решётку до 12 месяцев. А в Японии проблему с ТБО и вовсе решают радикально. За незаконный выброс мусора там предусмотрено тюремное заключение до 5 лет. Поэтому пресекать подобные факты нужно и самим казахстанцам. Активисты просят не закрывать глаза на произвол, а сообщать об этом хотя бы в соцсетях.

Ну, если так будет продолжаться, мы наши горы потеряем", - заключил эколог.

Ранее сообщалось, что с первым днем разрешения на строительные работы в городе, начался незаконный свал мусора в предгорьях.

В Наурызбайском районе, микрорайон Карагайлы, неизвестные на самосвале с госномером B523KOO совершили несанкционированную свалку строительного мусора, а затем попытались скрыть следы и совершили поджог сваленного мусора, совершена попытка наехать на свидетелей правонарушения", - сообщил корреспондент агентства с места события.

По вашему заявлению дело будет передано в управление полиции Тараз-17 Наурызбайского района Алматы, после чего управлением будут приняты меры", - сообщил журналистам лейтенант полиции Жандос Амантаев, командир экипажа патрульной полиции Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства