В предгорьях Алматы продолжаются незаконные свалки мусора и хищение плодородного слоя земли

"В предгорной местности Наурызбайского и Бостандыкского районов города Алматы, в частности в микрорайонах Карагайлы и Нур-Алатау систематически производится снятие верхнего плодородного слоя земли с целью последующей его продажи. Горный чернозем — это ценнейшая и плодороднейшая часть почвы, формирующаяся в природе в течение нескольких тысячелетий. Снятие плодородного слоя приводит к разрушению почвы, вымиранию растительности, что приводит к исчезновению экосистемы. В этом же районе периодически производится несанкционированная свалка строительного и бытового мусора, а также электронных отходов" - сообщила эколог Ася Гейдт.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства