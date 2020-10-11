Алматы. 10 октября. Kazakhstan Today - В предгорьях Алматы массово вырубают яблоневые сады, чтобы построить коттеджи, передает Kazakhstan Today.

Алматинцы бьют тревогу. В предгорьях Нацпарка массово вырубают яблоневые сады и роют десятки котлованов. Тяжелая техника вывозит плодородную почву. Это грозит оползнями и могут пострадать местные жители, уверены эксперты. Однако людям уже дали понять: деньги решают всё", - говорится в сюжете телеканала " Астана ".

КамАЗы и экскаваторы появились в предгорьях Алматы чуть больше недели назад. Местные жители, которые часто приходят сюда собирать яблоки и подышать свежим воздухом, сразу же начали бить тревогу. Люди задаются вопросом, зачем и почему меняют местный ландшафт. Масштабы трагедии можно оценить по съемке с воздуха. Вот ровные котлованы, вырытые четко по плану. По предварительным подсчетам, здесь их около 30 для целого коттеджного городка.

Это для капитального строительства, вы можете сами убедиться в этом. Спецтехника работает здесь на протяжении 10 дней, и стройку возобновили где-то 2 недели назад. Их также мы можем увидеть, когда спустимся вниз, они сегодня почему-то стоят и не работают", - говорит жительница Алматы Василиса Куанышева.

Стройплощадка расположилась по соседству со знаменитой обсерваторией. Местные жители уверяют, что земли относятся к Иле-Алатаускому природному парку. То есть территория охраняемая и любое строительство здесь под жестким запретом.

Главной достопримечательностью этих предгорий считаются дикие яблоневые сады, которые местные чиновники пытаются возродить последние несколько десятилетий. Сейчас же на их месте котлованы и вырытая почва. Что будет здесь через пару лет, местные жители точно не знают, но предполагают, что место природной красоты займут каменные коттеджи.

О том, что землю давно пытаются приватизировать, говорят и сотрудники обсерватории. Вокруг научного центра наблюдений за небесными телами уже и так слишком много коттеджей, свет которых мешает исследованиям специалистов.

С постройкой этих особняков - это крышка гроба нашей обсерватории. Наблюдение и так уже сложно проводить, потому что большая подсветка города идет. А если здесь проложат дорогу и проведут освещение, то это все. У нас стратегический объект. Кто-то из наших разговаривал с хозяином стройки, по-русски сказали: "Убирайтесь-ка вы отсюда со своим стратегическим объектом". То есть кошелек решает все", - рассказала главный научный сотрудник астрофизического института Любовь Сольцева.

На место собрания возмущенных алматинцев приехали представители Нацпарка. О начале подозрительной стройки специалисты знают, но повлиять на нее не в силах. Говорят, территория по факту не относится к Иле-Алатаускому парку.

Это территория относится к Медеускому району Алматы. Наша территория условно начинается там, где заканчиваются дачи. На территории Национального парка строительство не ведется. Тем не менее мы следим за строительством на границе с Нацпарком, но принять меры мы не в силах", - сказал представитель Нацпарка Мурат Дагылов.

Так или иначе котлованы вырыты, деревья вырублены, а структура почвы нарушена. Такое варварское отношение к природе может привести к оползню, говорят специалисты.

Если здесь начинать дальше строительство и промачивать эти породы, то весь этот склон будет там. Единственный способ против оползневых склонов - это лесомерация, то есть склоны не вырубаются, а засаживаются равномерно деревьями. Что здесь и было сделано в советское время. Если будет еще канализация, нарушен вот этот почвенный слой, то здесь начнутся необратимые последствия", - говорит геолог Вадим Седов.

В городском акимате уверяют: разрешение на стройку в этом районе никто не давал. Кому принадлежит земля, чиновники сказать не могут. По закону эта информация конфиденциальна.

По указанному адресу - улица Обсерватории - управлением городского планирования разрешительные документы не выдавались. Для проверки незаконного строительства нами направлено соответствующее письмо в управление градостроительного контроля", - сообщил руководитель службы городского планирования и координации развития территории Медеуского района Алмас Манияров.

Теперь в дело должны вмешаться ГАСК и районный акимат. Владельца участка, скорее всего, оштрафуют за незаконную вырубку деревьев и строительство. Взволнованные жители же намерены и дальше следить за движением спецтехники и сигнализировать о незаконном строительстве.

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