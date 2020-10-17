В Алматы разгорается скандал из-за вырубки яблоневых садов

Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - В предгорьях Алматы вырубают яблоневые сады под строительство коттеджей. Местные жители пытаются спасти апорт, передает Kazakhstan Today.

Жители скандально известного района в предгорьях Алматы не успевают следить за вырубкой садов апорта. Каждый день деревьев становится все меньше, остаются лишь голые пеньки, срубленные стволы и лентой огороженные еще живые, но обреченные на гибель.

На готовых ровных участках спецтехника роет котлованы возле обсерватории. Их уже больше 30, они подготовлены под коттеджный городок. Чуть ниже уже срубают сады и готовят тропинки к новым участкам. Местные жители со слезами наблюдают за уничтожением символа города.

Живущая по соседству Галина Харитонова объясняет, что апорт - уникальный фрукт, он может расти только в предгорьях Заилийского Алатау.

После волны возмущения алматинцев ситуацией заинтересовались чиновники и природоохранная полиция. Они нашли хозяйку одного из участков. Его общая площадь - 24 сотки, пока на нем срубили чуть больше 100 деревьев. Возможно, срубят еще. По словам владелицы, она планировала построить частный дом, но даже не знала, что для вырубки деревьев обязательно необходимо разрешение.

Сама хозяйка со слезами на глазах заявила, что сама стала жертвой обмана. Якобы участок приобрела за свои кровные, проконсультировалась с юристами, и они заверили, что деревья можно смело рубить.

Однако незнание закона не освобождает от ответственности, заявили в профильном управлении по охране зеленых насаждений. Уничтожителя яблоневого сада накажут штрафом в 15 МРП - это чуть больше 40 тысяч тенге. И заставят высадить новые деревья.

По данному адресу в управление зеленой экономики города Алматы заявка на вырубку деревьев не поступало, соответственно, разрешение не выдавалось, вырубка незаконная. С нашей стороны будет вынесено требование о компенсационной посадке, то есть за каждое вырубленное дерево она обязана будет высадить 10 деревьев", - сообщил главный специалист управления зеленой экономики Алматы Нуркен Ахмырзан.

Теоретически владельцы этих участков могут обратиться в акимат и получить разрешение на вырубку: растущий апорт по документам все равно что кустарник, особого статуса у этих земель нет, а стать их обладателем может любой желающий. Участки продают по 5 тысяч долларов за сотку.

40 тысяч долларов 7,5 соток на первой линии по центральной дороге. Участки готовые, да, но там со склонами идут", - говорит риелтор Дурсун Махмудов.

По словам риелтора, принадлежит территория одному человеку. Кому именно, остается загадкой, сообщает Astana TV . Одно известно точно: земли продают срочно. Алматинцы просят власти города и страны обратить внимание на эту проблему.

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