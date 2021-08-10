Уплотнительная застройка в центре Алматы вызывает возмущение жителей города

АЛМАТЫ. 8 АВГУСТА - Жители Алмалинского района Алматы возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворах построили несколько многоэтажек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В редакцию информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY поступило письмо от алматинцев, проживающих на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би. Оказалось, что во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома. С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение.

Несколько лет назад во дворе нашего трехэтажного дома компания "Dial-строй", которая особенно активна в центре Алматы, выкупила два каркасно-камышитовых двухэтажных дома и на их месте поставила новые. В 2019 году на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би во дворах у двух трехэтажных домов появились две девятиэтажки. Торопившийся сдать проект застройщик не предусмотрел целого ряда проблем, которые теперь вынуждены решать мы!" - пишут алматинцы.

В течение двух с половиной лет шло строительство. Мы постоянно закрывали окна, чтобы в квартиры не шла пыль со стройки. Бесконечный шум, бетономешалки и непроходимая грязь стали постоянными спутниками на несколько лет. После того как проект наконец был сдан, а в новостройках распродали квартиры, появились новые проблемы.

В первую очередь остро встал вопрос парковки автомобилей. Если дворы домов, построенных в 60-х годах, еще справлялись с тем, чтобы вместить по 5-7 машин, то с появлением новых жильцов поставить свою машину на ночь стало невозможно. В этих домах предусмотрели подземную парковку для жителей новостроек, но при этом с них требуют довольно крупные суммы за пользование паркингом. Платить за это хотят далеко не все (насколько мы знаем, паркинг пустует), и нестройными рядами машины заполонили дворы", - делятся наболевшим жители трехэтажек.

Компания-застройщик поставила шлагбаумы на двух въездах, но и здесь оказалось не все гладко: человек, отвечающий за электронные ключи, продавал их тем, кто готов был платить около 5 тыс. тенге. В результате сотрудники офисов в радиусе нескольких кварталов имеют возможность поставить свой автомобиль на весь день в тихом дворе, не оплачивая парковку по часам вдоль дороги и не бегая в поисках места для машины.

Хотя и двор тихим назвать уже невозможно: к скандалам, которые то и дело разгораются из-за места на стоянке, добавились новые. Возле домов пятый год идет строительство трехэтажного детского сада. Время от времени строители возвращаются, и пыль, шум, нецензурная брань возле детской площадки снова мешают нам нормально жить.

Каждый из трехэтажных домов, устав бороться с пришлыми, отгородился, поставив за свой счет по одному, а то и по два шлагбаума. Дошло до того, что жители домов 89 и 91, которые всю жизнь жили душа в душу, рассорились и повыгоняли друг друга из дворов", - рассказывают жители домов по Айтеке би.

Не могли не знать застройщики и того, что коммуникаций при уплотненном строительстве не хватает - они не были рассчитаны на такое количество пользователей. Регулярно, по несколько раз в неделю, в домах пропадает электричество. Садик, который никак не могут достроить, так и не принял новых детей. Проблемы с трубами и водой возникают каждый сезон.

Еще одна проблема, которая стала просто невыносимой, - это зловонная помойка, которую при начале строительства пять лет назад вынесли под окна жильцов дома №47, да так там и оставили. В акимате Алмалинского района заявили, что в 2019 году якобы проходило собрание жильцов, на котором было принято решение разместить мусорку в этом месте. Мы об этом узнали спустя несколько лет жалоб и обращений, только в этом месяце, очень удивились - никто ничего не подписывал", - поделились авторы письма.

По их словам, место теперь называют "центральной городской свалкой". Помойкой на семь контейнеров пользуются и те, кто живет в радиусе четырех кварталов, и соседние кафе, рестораны, хостел, продуктовые магазины, магазин бытовой техники выбрасывает туда огромные коробки и разные отходы.

Оплата за услуги лежит на жителях двух трехэтажек!!! Ежемесячно жители домов 47/89 и 91 оплачивают "центральную городскую свалку". При такой загруженности контейнеры заполняются в считанные часы. Опорожняют их раз в сутки. Мы уже писали несколько жалоб в "Тартып". Теперь они вываливают контейнеры с грохотом не в час ночи и в пять утра, а в 10 часов утра.

Сейчас в городе стоит жара, ситуация усугубляется смрадом, по дороге течет зловонная жижа. Мы вынуждены закрывать окна, чтобы не дышать этой вонью, и закрывать глаза на то, что вся улица Айтеке би залита помойной вонючей жижей, по которой ходят наши дети, по которой вынуждены ходить мы. В период пандемии, когда весь мир борется за соблюдение санэпидтребований и норм, по центру города вдоль помойки ходят огромные крысы", - пишут возмущенные алматинцы.

В письме говорится, что в ответ на очередную жалобу представители КСК и акимата Алмалинского района предложили людям самостоятельно выбрать место для мусорки, но при плотной застройке невозможно соблюсти саннормативы, при которых контейнеры должны быть установлены в 25 метрах от жилых домов и детских площадок - во дворах организовали три детские площадки и две спортивные. На постоянные жалобы в акимате сообщили, что с 21 июня должны были начаться работы по заглублению контейнеров. К 3 августа процесс не начался, но если это действительно произойдет, то шансов на то, чтобы переместить в более удобное место источник зловония, уже не останется.

Большое удивление у нас вызывает и открывшаяся в 2020 году кальянная - лаунж-бар Easy. При полном запрете на кальяны в период пандемии передающегося воздушно-капельным путем коронавируса бар работает без перерывов, до глубокой ночи. Вытяжка заведения направлена в сторону окон нашего дома. В двух квартирах прямо напротив вытяжки живут семьи с маленькими детьми. В детской приходится либо закрывать окна, чтобы не воняло, либо, чтобы не задохнуться, мы открываем окна - и в комнате малышей пахнет кальяном и прогорклым жиром", - рассказали жильцы соседнего дома.

По их словам, мониторинговые группы, которым постоянно поступают жалобы на бар, заведение игнорируют - иначе как объяснить тот факт, что и в два часа ночи из бара выходят группы нетрезвых людей, которые еще несколько часов пытаются добыть себе выпивку и выясняют отношения.

Что примечательно, пункт полиции участка расположен непосредственно напротив кальянной - следовательно, сотрудники правоохранительных органов имеют возможность несколько раз в день, заходя и выходя из пункта, наблюдать, как в баре курят кальяны", - добавили алматинцы.

Подытоживая письмо, его авторы обратили особое внимание на нездоровую обстановку, в которой теперь вынуждены жить.

Ситуация, которая складывается в результате пренебрежения ответственных органов к своим обязанностям, ведет к росту социального напряжения. За то, чтобы спать по ночам спокойно, парковаться и не бояться за детей, которых могут сбить проезжающие по двору машины, мы вынуждены постоянно бороться - с КСК, с акиматом, друг с другом. Агрессия, которая вытекает из усталости, приводит к бесконечной ругани, а причиной тому можно назвать только одно - умение госорганов закрывать глаза на то, что им неудобно.

Каждый день превращается в борьбу за выживание - нам отказали в праве на свежий воздух, на тишину по ночам, право на чистые улицы и право на безопасность! Дети переходят через довольно оживленную дорогу, чтобы выбросить мусор, каждый день рискуя подхватить заразу или быть укушенными крысами. Каждый день мы видим, как соседи, которые когда-то дружили и помогали друг другу, начинают ругаться, слава богу, что пока не дошло до рукоприкладства. И все это из-за того, что какой-то застройщик просто поставил дома там, где успел купить землю, не продумав ни вопросы парковки, ни вопросы коммуникаций, ни вывоз мусора".

Между тем жители неокраинных районов уже вынуждены жить в условиях точечной застройки, которая стала результатом стихийного строительства прошлых лет. Возведение новых зданий в уже сложившихся районах приводит к увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру, коммунальные сети, сокращение площадей зеленых насаждений. Слишком плотная застройка, к примеру, в мае этого года привела к ситуации, когда стрела строительного крана во время работ заехала на балкон жилого дома . Кстати, новое строительство развернулось на детской площадке, что, естественно, вызвало возмущение местных жителей.

В частности, в 2006 году против сноса алматинского Дворца школьников жители города организовывали митинги , высказывались на различных площадках, в СМИ. Был создан общественный комитет по защите Дворца пионеров. Он выступил с обращениями в адрес президента республики Нурсултана Назарбаева и генпрокурора Рашида Тусупбекова, инициировал сбор подписей жителей города, поддерживающих идею сохранения детского внешкольного учреждения и передачи его под контроль государства. Общественность Алматы призвала бойкотировать строительство отеля на развалинах детского дворца, где выросло несколько поколений алматинских и казахстанских детей. Обращения к акиму города Имангали Тасмагамбетову тогда не принесли результата, и на месте Дворца пионеров был построен пятизвездочный отель "Риксос Алматы"

В ноябре 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал уплотнительную застройку в Алматы и дал четкое указание прекратить ее.





В связи с этим редакция просит считать статью открытым письмом-обращением к уполномоченным органам: Генеральной прокуратуре, администрации президента и акимату Алматы - с просьбой решить вопросы жителей города.

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