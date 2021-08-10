Уплотнительная застройка в центре Алматы вызывает возмущение жителей города

В редакцию информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY поступило письмо от алматинцев, проживающих на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би. Оказалось, что во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома. С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение.
Несколько лет назад во дворе нашего трехэтажного дома компания "Dial-строй", которая особенно активна в центре Алматы, выкупила два каркасно-камышитовых двухэтажных дома и на их месте поставила новые. В 2019 году на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би во дворах у двух трехэтажных домов появились две девятиэтажки. Торопившийся сдать проект застройщик не предусмотрел целого ряда проблем, которые теперь вынуждены решать мы!" - пишут алматинцы.
В течение двух с половиной лет шло строительство. Мы постоянно закрывали окна, чтобы в квартиры не шла пыль со стройки. Бесконечный шум, бетономешалки и непроходимая грязь стали постоянными спутниками на несколько лет. После того как проект наконец был сдан, а в новостройках распродали квартиры, появились новые проблемы.
В первую очередь остро встал вопрос парковки автомобилей. Если дворы домов, построенных в 60-х годах, еще справлялись с тем, чтобы вместить по 5-7 машин, то с появлением новых жильцов поставить свою машину на ночь стало невозможно. В этих домах предусмотрели подземную парковку для жителей новостроек, но при этом с них требуют довольно крупные суммы за пользование паркингом. Платить за это хотят далеко не все (насколько мы знаем, паркинг пустует), и нестройными рядами машины заполонили дворы", - делятся наболевшим жители трехэтажек.
Компания-застройщик поставила шлагбаумы на двух въездах, но и здесь оказалось не все гладко: человек, отвечающий за электронные ключи, продавал их тем, кто готов был платить около 5 тыс. тенге. В результате сотрудники офисов в радиусе нескольких кварталов имеют возможность поставить свой автомобиль на весь день в тихом дворе, не оплачивая парковку по часам вдоль дороги и не бегая в поисках места для машины.
Хотя и двор тихим назвать уже невозможно: к скандалам, которые то и дело разгораются из-за места на стоянке, добавились новые. Возле домов пятый год идет строительство трехэтажного детского сада. Время от времени строители возвращаются, и пыль, шум, нецензурная брань возле детской площадки снова мешают нам нормально жить.
Каждый из трехэтажных домов, устав бороться с пришлыми, отгородился, поставив за свой счет по одному, а то и по два шлагбаума. Дошло до того, что жители домов 89 и 91, которые всю жизнь жили душа в душу, рассорились и повыгоняли друг друга из дворов", - рассказывают жители домов по Айтеке би.
Не могли не знать застройщики и того, что коммуникаций при уплотненном строительстве не хватает - они не были рассчитаны на такое количество пользователей. Регулярно, по несколько раз в неделю, в домах пропадает электричество. Садик, который никак не могут достроить, так и не принял новых детей. Проблемы с трубами и водой возникают каждый сезон.
Еще одна проблема, которая стала просто невыносимой, - это зловонная помойка, которую при начале строительства пять лет назад вынесли под окна жильцов дома №47, да так там и оставили. В акимате Алмалинского района заявили, что в 2019 году якобы проходило собрание жильцов, на котором было принято решение разместить мусорку в этом месте. Мы об этом узнали спустя несколько лет жалоб и обращений, только в этом месяце, очень удивились - никто ничего не подписывал", - поделились авторы письма.
По их словам, место теперь называют "центральной городской свалкой". Помойкой на семь контейнеров пользуются и те, кто живет в радиусе четырех кварталов, и соседние кафе, рестораны, хостел, продуктовые магазины, магазин бытовой техники выбрасывает туда огромные коробки и разные отходы.
Оплата за услуги лежит на жителях двух трехэтажек!!! Ежемесячно жители домов 47/89 и 91 оплачивают "центральную городскую свалку". При такой загруженности контейнеры заполняются в считанные часы. Опорожняют их раз в сутки. Мы уже писали несколько жалоб в "Тартып". Теперь они вываливают контейнеры с грохотом не в час ночи и в пять утра, а в 10 часов утра.
Сейчас в городе стоит жара, ситуация усугубляется смрадом, по дороге течет зловонная жижа. Мы вынуждены закрывать окна, чтобы не дышать этой вонью, и закрывать глаза на то, что вся улица Айтеке би залита помойной вонючей жижей, по которой ходят наши дети, по которой вынуждены ходить мы. В период пандемии, когда весь мир борется за соблюдение санэпидтребований и норм, по центру города вдоль помойки ходят огромные крысы", - пишут возмущенные алматинцы.
В письме говорится, что в ответ на очередную жалобу представители КСК и акимата Алмалинского района предложили людям самостоятельно выбрать место для мусорки, но при плотной застройке невозможно соблюсти саннормативы, при которых контейнеры должны быть установлены в 25 метрах от жилых домов и детских площадок - во дворах организовали три детские площадки и две спортивные. На постоянные жалобы в акимате сообщили, что с 21 июня должны были начаться работы по заглублению контейнеров. К 3 августа процесс не начался, но если это действительно произойдет, то шансов на то, чтобы переместить в более удобное место источник зловония, уже не останется.
Большое удивление у нас вызывает и открывшаяся в 2020 году кальянная - лаунж-бар Easy. При полном запрете на кальяны в период пандемии передающегося воздушно-капельным путем коронавируса бар работает без перерывов, до глубокой ночи. Вытяжка заведения направлена в сторону окон нашего дома. В двух квартирах прямо напротив вытяжки живут семьи с маленькими детьми. В детской приходится либо закрывать окна, чтобы не воняло, либо, чтобы не задохнуться, мы открываем окна - и в комнате малышей пахнет кальяном и прогорклым жиром", - рассказали жильцы соседнего дома.
По их словам, мониторинговые группы, которым постоянно поступают жалобы на бар, заведение игнорируют - иначе как объяснить тот факт, что и в два часа ночи из бара выходят группы нетрезвых людей, которые еще несколько часов пытаются добыть себе выпивку и выясняют отношения.
Что примечательно, пункт полиции участка расположен непосредственно напротив кальянной - следовательно, сотрудники правоохранительных органов имеют возможность несколько раз в день, заходя и выходя из пункта, наблюдать, как в баре курят кальяны", - добавили алматинцы.
Подытоживая письмо, его авторы обратили особое внимание на нездоровую обстановку, в которой теперь вынуждены жить.
Ситуация, которая складывается в результате пренебрежения ответственных органов к своим обязанностям, ведет к росту социального напряжения. За то, чтобы спать по ночам спокойно, парковаться и не бояться за детей, которых могут сбить проезжающие по двору машины, мы вынуждены постоянно бороться - с КСК, с акиматом, друг с другом. Агрессия, которая вытекает из усталости, приводит к бесконечной ругани, а причиной тому можно назвать только одно - умение госорганов закрывать глаза на то, что им неудобно.
Каждый день превращается в борьбу за выживание - нам отказали в праве на свежий воздух, на тишину по ночам, право на чистые улицы и право на безопасность! Дети переходят через довольно оживленную дорогу, чтобы выбросить мусор, каждый день рискуя подхватить заразу или быть укушенными крысами. Каждый день мы видим, как соседи, которые когда-то дружили и помогали друг другу, начинают ругаться, слава богу, что пока не дошло до рукоприкладства. И все это из-за того, что какой-то застройщик просто поставил дома там, где успел купить землю, не продумав ни вопросы парковки, ни вопросы коммуникаций, ни вывоз мусора".
Между тем жители неокраинных районов уже вынуждены жить в условиях точечной застройки, которая стала результатом стихийного строительства прошлых лет. Возведение новых зданий в уже сложившихся районах приводит к увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру, коммунальные сети, сокращение площадей зеленых насаждений. Слишком плотная застройка, к примеру, в мае этого года привела к ситуации, когда стрела строительного крана во время работ заехала на балкон жилого дома. Кстати, новое строительство развернулось на детской площадке, что, естественно, вызвало возмущение местных жителей.
Агентство Kazakhstan Today ранее неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то, благодаря горным рекам, считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. При этом за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.
В частности, в 2006 году против сноса алматинского Дворца школьников жители города организовывали митинги, высказывались на различных площадках, в СМИ. Был создан общественный комитет по защите Дворца пионеров. Он выступил с обращениями в адрес президента республики Нурсултана Назарбаева и генпрокурора Рашида Тусупбекова, инициировал сбор подписей жителей города, поддерживающих идею сохранения детского внешкольного учреждения и передачи его под контроль государства. Общественность Алматы призвала бойкотировать строительство отеля на развалинах детского дворца, где выросло несколько поколений алматинских и казахстанских детей. Обращения к акиму города Имангали Тасмагамбетову тогда не принесли результата, и на месте Дворца пионеров был построен пятизвездочный отель "Риксос Алматы".
В прошедшие годы Алматы также лишился исторического дома губернатора Герасима Колпаковского, старого ТЮЗа, потрясающих садов по проспекту Достык, проспекту аль-Фараби, в заборах ущелья Бутаковское, Ремизовское, Ким-Асар и многого другого.
В ноябре 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал уплотнительную застройку в Алматы и дал четкое указание прекратить ее.
В связи с этим редакция просит считать статью открытым письмом-обращением к уполномоченным органам: Генеральной прокуратуре, администрации президента и акимату Алматы - с просьбой решить вопросы жителей города.
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