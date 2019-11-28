Токаев раскритиковал снос исторических зданий в Алматы: Сагинатев обещал беречь архитектурное наследие

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Снос ряда исторических зданий в Алматы, против которых в свое время активно выступали жители города, на совещании 29 октября стал объектом резкой критики главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на месте, где располагался Дворец пионеров, снесенный в 2006 году. - Прим. агентства) - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало", - цитирует Токаева газета "Время" .

Президент четко указал, что "следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы".

Надо также увеличивать количество парковых зон. Это острая необходимость в интересах горожан", - подчеркнул он.

Последние 15 лет Алматы отличался быстрыми темпами коммерческого и жилищного строительства. Город вырос в два раза. При этом много нареканий в адрес детальной планировки, утверждаемой без уведомления собственников земельных участков. Градостроительная политика должна быть основана на принципах открытости, вся информация должна быть в свободном доступе. Граждане всегда активно реагируют на вопросы благоустройства городской среды и проблемы точечной застройки. Как мне сообщили, жильцы дома №111 по проспекту Гагарина вместо ожидаемой парковой зоны увидели начало капитального строительства. На свои запросы в акимат они не получили вразумительного ответа, поэтому были вынуждены выступить с обращением в СМИ. Подобные факты - результат отсутствия прозрачной системы в сфере архитектурного планирования", - заявил глава государства.

Эту тему сегодня в ходе Almaty Investment Forum 2019 продолжил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, но уже в другом ключе. Глава города обозначил задачу по сохранению исторического облика Алматы.

Акимат уже начал работу по сбору сведений об уникальных исторических зданиях Алматы, которые будут внесены в соответствующий каталог. Нам необходимо сохранить и усилить историческую преемственность алматинской архитектуры. Будет создан единый архитектурный и дизайнерский код, который мы заложим в строительство будущих объектов в Алматы. Современный дизайн должен гармонично сочетаться с историческими зданиями нашего города. И каждый новый объект должен делать наш город уникальным, узнаваемым и притягательным", - заявил Сагинтаев.

Вместе с тем строительную отрасль он обозначил, как один из драйверов экономики, призвав инвесторов к совместной работе. Объём ввода жилья ежегодно растет и составляет более 2 млн квадратных метров. И акимат будет стимулировать инвестиции в жилую сферу, предлагая льготную ставку по ипотеке и подводя инженерную инфраструктуру. Также с ростом населения города требуется строительство новых социальных объектов

Как заверил Сагинтаев, в первую очередь власти намерены развивать окраинные районы мегаполиса, а также Алматинскую агломерацию.

Между тем, жители неокраинных районов уже вынуждены жить в условиях точечной застройки, которая стала результатом стихийного строительства прошлых лет. Возведение новых зданий в уже сложившихся районах приводит к увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру, коммунальные сети, сокращение площадей зеленых насаждений. Слишком плотная застройка, к примеру, в мае этого года привела к ситуации, когда стрела строительного крана во время работ заехала на балкон жилого дома . Кстати, новое строительство развернулось на детской площадке, что, естественно, вызвало возмущение местных жителей.

При этом за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.

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