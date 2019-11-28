Токаев раскритиковал снос исторических зданий в Алматы: Сагинатев обещал беречь архитектурное наследие

Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на месте, где располагался Дворец пионеров, снесенный в 2006 году. - Прим. агентства) - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало", - цитирует Токаева газета "Время".
Президент четко указал, что "следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы".
Надо также увеличивать количество парковых зон. Это острая необходимость в интересах горожан", - подчеркнул он.
Последние 15 лет Алматы отличался быстрыми темпами коммерческого и жилищного строительства. Город вырос в два раза. При этом много нареканий в адрес детальной планировки, утверждаемой без уведомления собственников земельных участков. Градостроительная политика должна быть основана на принципах открытости, вся информация должна быть в свободном доступе. Граждане всегда активно реагируют на вопросы благоустройства городской среды и проблемы точечной застройки. Как мне сообщили, жильцы дома №111 по проспекту Гагарина вместо ожидаемой парковой зоны увидели начало капитального строительства. На свои запросы в акимат они не получили вразумительного ответа, поэтому были вынуждены выступить с обращением в СМИ. Подобные факты - результат отсутствия прозрачной системы в сфере архитектурного планирования", - заявил глава государства.
Эту тему сегодня в ходе Almaty Investment Forum 2019 продолжил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, но уже в другом ключе. Глава города обозначил задачу по сохранению исторического облика Алматы.
Акимат уже начал работу по сбору сведений об уникальных исторических зданиях Алматы, которые будут внесены в соответствующий каталог. Нам необходимо сохранить и усилить историческую преемственность алматинской архитектуры. Будет создан единый архитектурный и дизайнерский код, который мы заложим в строительство будущих объектов в Алматы. Современный дизайн должен гармонично сочетаться с историческими зданиями нашего города. И каждый новый объект должен делать наш город уникальным, узнаваемым и притягательным", - заявил Сагинтаев.
Вместе с тем строительную отрасль он обозначил, как один из драйверов экономики, призвав инвесторов к совместной работе. Объём ввода жилья ежегодно растет и составляет более 2 млн квадратных метров. И акимат будет стимулировать инвестиции в жилую сферу, предлагая льготную ставку по ипотеке и подводя инженерную инфраструктуру. Также с ростом населения города требуется строительство новых социальных объектов.
Как заверил Сагинтаев, в первую очередь власти намерены развивать окраинные районы мегаполиса, а также Алматинскую агломерацию.
Между тем, жители неокраинных районов уже вынуждены жить в условиях точечной застройки, которая стала результатом стихийного строительства прошлых лет. Возведение новых зданий в уже сложившихся районах приводит к увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру, коммунальные сети, сокращение площадей зеленых насаждений. Слишком плотная застройка, к примеру, в мае этого года привела к ситуации, когда стрела строительного крана во время работ заехала на балкон жилого дома. Кстати, новое строительство развернулось на детской площадке, что, естественно, вызвало возмущение местных жителей.
Агентство Kazakhstan Today ранее неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.
При этом за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.
В частности, в 2006 году против сноса Алматинского дворца школьников жители города организовывали митинги, высказывались на различных площадках, в СМИ. Был создан общественный комитет по защите Дворца пионеров. Он выступил с обращениями в адрес президента республики Нурсултана Назарбаева и генпрокурора Рашида Тусупбекова, инициировал сбор подписей жителей города, поддерживающих идею сохранения детского внешкольного учреждения и передачи его под контроль государства. Общественность Алматы призвала бойкотировать строительство отеля на развалинах детского дворца, где выросло несколько поколений алматинских и казахстанских детей. Обращения к акиму города Имангали Тасмагамбетову тогда не принесли результата, и на месте Дворца пионеров был построен пятизвездочный отель "Риксос Алматы".
В прошедшие годы Алматы также лишился исторического дома губернатора Герасима Колпаковского, старого ТЮЗа, потрясающих садов по проспекту Достык, проспекту Аль-Фараби, в заборах ущелья Бутаковское, Ремизовское, Ким-Асар и многого другого.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства