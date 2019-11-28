Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы необходимо за пять лет построить не менее 19 школ, 400 детсадов и 30 медучреждений. Об этом сегодня в ходе Almaty Investment Forum 2019 заявил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент агентства.

Важным драйвером экономического роста Алматы считаю социальную экономику. Прежде всего речь идет о сферах образования и здравоохранения. Сюда будут направлены существенные вложения. Для обеспечения высокого качества жизни населения только в ближайшие 5 лет потребуется строительство не менее 19 школ и 16 пристроек, 400 детских садов, 30 медицинских учреждений. Рассчитываю на взаимовыгодное участие бизнеса. Развитию частных детских садов, школ и клиник всячески будем способствовать", - заявил глава мегаполиса.

Он также отметил, что Алматы будет развиваться как глобальный деловой центр, значимый транспортно-логистический и туристский хаб на Новом Шелковом пути. Для этого в городе акцент будет делаться на развитие сфер, требующих знаний и высокой квалификации, услуги которых востребованы на региональном и международном рынках. В первую очередь это финансы и страхование, информационно-коммуникационные технологии, логистика и дистрибуция.

Еще одним драйвером экономики аким назвал строительный комплекс Алматы.

"Объём ввода жилья ежегодно растет и составляет более 2 млн квадратных метров. В связи с учетом роста населения растет потребность в качественном и доступном жилье. Поэтому акимат будет стимулировать инвестиции в жилую сферу, предлагая льготную ставку по ипотеке и подводя инженерную инфраструктуру. Важным инструментом является договор ГЧП. Здесь также большой потенциал роста инвестиций под гарантированные бюджетом платежи. Для производства строительных материалов и оборудования предлагается использовать потенциал Индустриальной зоны Алматы", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Следующим перспективным направлением роста алматинской экономики глава города назвал туризм. За прошлый год мегаполис посетило более 1 млн человек. При этом из всех иностранцев, приехавших в РК, 44% посетило Алматы. Одновременно с турпотоком быстро растет гостиничный бизнес: количество гостиничных мест увеличилось с 2015 года на 41%.

"Будем строить туристическую отрасль на современных принципах туриндустрии, включая событийный, деловой, спортивный, оздоровительный и культурно-образовательный туризм. Опыт мировых мегаполисов показывает: куда идут турпотоки, туда идут инвестиции. К 2050 году доля туризма в ВРП города должна достичь 6%", - поставил задачу глава мегаполиса.

Также он отметил, что Алматы будет развиваться как "умный" город, применяющий лучшие мировые смарт-практики в планировании и застройке, обеспечении жильем и коммунальными услугами, сферах безопасности, транспорта, образования, здоровья населения, управлении городом совместно с горожанами.

Особое внимание будет уделено развитию наукоёмкой экономики, новым информационным технологиям, производству высокотехнологичных товаров.

"Приглашаю инвесторов участвовать в ускоренном формировании эффективной инновационной экосистемы Алматы для последующего выхода на международный рынок высоких технологий. Экосистема будет включать: центры трансферта и коммерциализации технологий при вузах и НИИ, технологические бизнес-инкубаторы и технологические парки, инновационные и IT-кварталы", - сказал Сагинтаев.

Также он подчеркнул, что стратегия состоит в том, чтобы развивать Алматы как культурный креативный город - центр инноваций и новых индустрий "экономики знаний", притягивающий к себе инвестиции и таланты со всего мира.

Мы планируем начать проект строительства Парка креативных индустрий. Этот парк будет развивать новейшие разработки в таких отраслях, как материаловедение, сохранения и транспортировки энергии и физики высоких энергий, опто- и микроэлектроники, биотехнологий, медицины, наук о земле и др. Реализация данного проекта усилит конкурентные позиции Алматы, даст доступ бизнесу к самым передовым разработкам и хайтек-рынкам", - заключил глава города.

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