Правительство приняло нацпроект угольной генерации на 7,5 трлн тенге

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством утвержден национальный проект "Развитие угольной генерации". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщили в пресс-службе правительства.





По данным правительства, документ определяет стратегию энергетической безопасности Казахстана до 2030 года и направлен на ликвидацию дефицита базовых мощностей, потребность в которых кратно возрастает на фоне индустриализации и развития цифровой экономики.





Нацпроектом предусмотрен ввод и обновление 7,8 ГВт мощностей. Запланировано строительство восьми новых энергоисточников, среди которых крупнейшие объекты в Экибастузе (2 640 МВт), Курчатове (700 МВт) и Жезказгане (500 МВт), а также возведение современных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Параллельно начнется глубокая модернизация 11 действующих станций, включая Аксускую ГРЭС, Экибастузскую ГРЭС-2 и Карагандинский энергоузел. Это позволит до 2030 года снизить уровень физического износа основного оборудования в отрасли на 12,6%.





Отмечается, что реализация проектов будет финансироваться за счет внебюджетных средств путем привлечения инвестиций. Общий объем инвестиций составит не менее 7,5 трлн тенге.





Согласно прогнозам, к 2030 году дополнительный спрос на энергетический уголь составит около 20 млн тонн в год. Для этого нацпроект предусматривает расширение парка полувагонов (дополнительно 600 единиц в сутки), модернизацию железнодорожной инфраструктуры и внедрение предсказуемых тарифных коридоров на перевозку топлива для внутренних нужд.





В Казахстане угольная генерация рассматривается как ключевое направление обеспечения энергетической безопасности. Страна располагает значительными запасами угля - более 33 млрд тонн, что позволяет опираться на этот ресурс в долгосрочной перспективе.





Развитие отрасли оформлено в виде национального проекта, в рамках которого уже началась практическая реализация. Как отмечают в Минэнерго, проект охватывает не только строительство новых мощностей, но и более широкий круг задач, включая модернизацию существующих станций, расширение угольной базы и решение вопросов финансирования на фоне глобальных ограничений для угольной энергетики.





Среди приоритетов - развитие высокоэффективной угольной генерации, обновление изношенных источников энергии и обязательный учет экологических факторов. Также отдельно прорабатываются механизмы реализации крупных проектов, включая строительство новых станций (например, ГРЭС-3 и объекты в Курчатове), а также внедрение современных технологий на действующих площадках.