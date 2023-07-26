Фермеры южных регионов Казахстана испытывают дефицит воды

МСХ поручено принять правила по дифференциации субсидий по подаче воды в зависимости от способов полива

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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова на заседании правительства доложила о сложной ситуации с водообеспечением фермеров южных регионов страны.





Как рассказала министр, по Жамбылской области на сегодняшний день наблюдается напряженная ситуации из-за малой подпитки водохранилищ на территории Кыргызстана вследствие слабого таяния ледников. Согласно предварительному прогнозу Кыргызгидромета на вегетационный период 2023 года, водность рек Шу и Талас предполагалась от 100 до 120% от нормы. Вместе с тем мониторинг поступающей воды и наполненность водохранилищ (Кировское, Ортотокойское, Тасоткельское) показывает, что прогноз не подтверждается. По информации Службы водных ресурсов Кыргызстана водность этих рек оказалась в два раза ниже нормы.





В целях рационального использования воды и сохранения урожая акимату Жамбылской области было рекомендовано определить приоритетность при подаче воды (по культурам), строго соблюдать водооборот и очередность полива (ночной полив).





Вместе с тем в Жамбылской области был выявлен ряд проблем, которые негативно сказываются на водообеспеченности региона. В частности, выяснилось, что на сегодня отсутствуют достоверные данные о фактически используемых орошаемых землях. По данным акимата, имеется 181 тысяча га орошаемых земель, в то время как на этот год по заключенным договорам Казводхоз подает воду лишь на 93,6 тысячи га земель.





При этом, продолжила Сулейменова, имеет место перевод богарных земель в орошаемые с их подключением к существующим каналам, что негативно сказывается на водообеспечении хвостовой части каналов. Отдельные крестьянские хозяйства засеяли поля, при этом не заключили договоры на подачу воды с РГП "Казводхоз", что в целом искажает ситуацию по водообеспеченности.





Также имеется незаконное подключение насосов к магистральным каналам. Например, по Тасоткельскому МК имеется более 200 таких насосов. Ведется работа по заключению договоров и учету водоотведений подобными водопользователями.





По Туркестанской области с апреля наблюдается низкий приток воды в Шардаринское водохранилище. С 1 апреля по 30 июня в Шардаринское водохранилище ожидалось поступление 2,23 млрд кубометров воды, но фактически поступило 1,291 млрд кубометров.





Также, по прогнозам Казгидромета и Узгидромета, на вегетационный период водность рек бассейна Сырдарьи ожидалась ниже и около нормы.





В этой связи бассейновой инспекцией лимит водопользования на регулярное орошение из реки Сырдарья был сокращен. Были даны рекомендации акимату Туркестанской области сократить посевы влаголюбивых культур, а также исключить посев риса в Мактааральском и Жетысайском районах.





Несмотря на это, в текущем году по Туркестанской области площади посева риса увеличены на 2,35 тысячи га в сравнении с 2022 году, с 1,5 тысячи га до 3,853 тысячи га (890 га по Шардаринскому району, 2274 га Мактааральскому району, 689 га по Жетысайскому району). При этом повесы риса в Жетысайском районе увеличились в 5,5 раза, а в Мактааральском районе в 15 раз. Кроме того, посева хлопка увеличены на 5,29 тысячи га в сравнении с изначально запланированным, то есть увеличились с плановых 79,7 тысячи га до 84,99 тысячи га", - доложила глава Минэкологии.





В Кызылординской области также в связи с малой приточностью воды в Шардаринское водохранилище не исключается возникновение в июле напряженной обстановки по водообеспечению орошаемых земель, особенно рисовых посевов.





В 2023 году посевы риса планировались на площади 83,9 тысячи га, фактически посеяно 88,107 тысячи га, что на почти 10 тысяч га больше, чем в 2022 году (78,3 тысячи га). Тут также следует обратить внимание на то, что министерством неоднократно отмечалась необходимость сокращения посевов риса в области.





В связи с маловодностью бассейновой инспекцией был сокращен лимит на водопользование на регулярное орошение.





По Алматинской области и по области Жетісу водохозяйственная обстановка в целом стабильная. Все водохранилища в данных областях работают в соответствии с утвержденным графиком на вегетационный период", - отметила Сулейменова.





В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что в стране на сельское хозяйство приходится порядка 65% водопотребления. Согласно прогнозам, дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2040 году составит порядка 15 кубометров в год.





Кроме того, из-за неудовлетворительного состояния поливных каналов потери при транспортировке воды до полей составляют около половины, а это большие потери. В идеале потери не должны превышать 10-15% в жаркое лето.





Для этого необходимо привести в надлежащее состояние все оросительные каналы и водохранилища. Все процессы на этих объектах должны быть в обязательном порядке автоматизированы и цифровизированы. Важно весьма рационально подходить к распределению поливной воды. Для этого Министерству сельского хозяйства с акиматами необходимо активизировать работу с фермерами по диверсификации сельхозкультур", - сказал премьер.





Отдельно он отметил действующий уровень тарифов на поливную воду. По его словам, необходимо пересмотреть тарифную политику в этой сфере, а главное - подходы людей к расходу воды.





Учитывая вышеизложенное, Смаилов поручил Министерству экологии и акиматам продолжить работу по реализации проектов строительства и реконструкции водохозяйственных объектов, а также внедрению цифровых систем водоучета. Министерству сельского хозяйства дано задание в кратчайшие сроки обеспечить принятие правил по дифференциации субсидий по подаче воды в зависимости от способов полива.





То есть субсидии на прежнем уровне будут получать только те фермеры, которые применяют водосберегающие технологии. Надо активизировать работу по повышению эффективности использования водных ресурсов аграриями, в том числе по внедрению водосберегающих технологий, современных систем капельного орошения и использования дождевальных установок", - пояснил глава кабмина.





Кроме того, акиматам областей совместно с филиалами Казводхоза поручено организовать поочередный полив сельхозкультур и применение повторного использования возвратных вод.





Это, подчеркнул Смаилов, позволит снизить одномоментную нагрузку на расход воды из каналов и повысить эффективность потребления.