Алматы. 21 ноября. Kazakhstan Today - На Almaty Investment Forum 2019 ожидается более 200 иностранных участников. Об этом стало известно в ходе брифинга в пресс-центре акимата Алматы по вопросам проведения форума, который состоится 27 ноября, передает Kazakhstan Today.

Главная тема форума - повышение инвестиционной привлекательности южной столицы Казахстана. В числе участников форума - руководители крупных мировых и казахстанских компаний, представители ведомств РК, финансовых институтов и международных организаций", - сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.

По информации пресс-службы акима города, на данный момент из числа приглашенных свыше 350 человек подтвердили свое участие. В их числе около 200 иностранных участников более чем из 20 стран мира (Великобритания, США, Германия, Франция, Турция, ОАЭ, Катар, Индия и другие).

Отмечается, что в рамках форума запланировано пленарное заседание на тему "Инвестиционный взгляд на Алматы: новые возможности для сотрудничества", а также ряд панельных сессий и круглых столов, где будут обсуждены вопросы развития инноваций, предпринимательства и туризма, инвестирования в образование и здравоохранение, главные тренды рынка недвижимости.

В ходе форума также запланировано подписание ряда меморандумов.

В обсуждении примут участие более 20 вип-спикеров и модераторов, в числе которых сооснователь и главный редактор East-West Digital News Адриан Хенни, президент Ассоциации Tie Global Махавир Пратап Шарма, вице-президент Crimson Logic Йонг Ви Тан, соучредитель, член совета директоров Boston BIOPHARMA Грегори Воджака и другие.

Также на сегодняшний день в числе подтвержденных спикеров: советник Qatar Invest LLC & Dome Group Financial Advisors Ltd, бывший вице-премьер-министр Турции (2015-2018) - Мехмет Шимшек; член палаты Лордов, экс-министр торговли и промышленности, экс-министр социального обеспечения Великобритании - Лорд Питер Лилей; вице-президент Торгово-промышленной Палаты Катара Мохаммед Бин Тауар Аль-Кавари; директор Глобального института McKinsey Джонатан Вотцель, вице-президент NOKIA Микко Лаванти; президент TAV Airports - Сани Шенер; вице-президент Google - Меир Бранд.

Модератором пленарного заседания выступит заместитель главного редактора Financial Times - Джеймс Кинг.

Среди представительств международных компаний в Казахстане участие в форуме примут: ЕБРР, ЕВРОБАК, АБР, Всемирный банк, Банк Китая в Казахстане, MUFG Bank, Tengri Bank, Al Hilal Bank, Mitsubishi, EY, PwC, KPMG, Samsung, Nokia, Sun Pharma, BASFC.A., Philip Morris International, CNPC, Chevron и т. д.

В целом Алматы был и остается одним из наиболее привлекательных регионов для инвесторов из-за рубежа.

Инвестиционный форум станет отличной диалоговой площадкой для укрепления международных связей и заключения долгосрочных соглашений.

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