В Алматы в ноябре пройдет крупный инвестиционный форум

Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы 27 ноября пройдет Almaty Investment Forum-2019, передает Kazakhstan Today.

Центральной темой форума станет повышение инвестиционной привлекательности южной столицы Казахстана. Дискуссии в 7 панельных сессиях привлекут внимание более чем 500 участников форума, в числе которых: руководители крупных мировых и казахстанских компаний, министерств РК, финансовых институтов и представители международных организаций, сообщили организаторы форума.

Целью данного форума является стимулирование развития бизнеса, привлечение в Алматы иностранных инвесторов и создание новых рабочих мест. Алматы был и остается одним из наиболее привлекательных регионов для инвесторов из-за рубежа. Almaty Investment Forum - это площадка, на которой потенциальные инвесторы и бизнесмены Алматы могут наладить диалог, обсудить интересующие вопросы и пути решения поставленных задач", - отмечают организаторы.





В список обсуждаемых тем вошли вопросы инвестиционной привлекательности Алматы, форматы применения концепции smart city и тренды рынка недвижимости, который преображается под влиянием новых требований к экологичности строительных материалов и инновационных подходов в урбанистике.

Отдельной темой обсуждения станет инфраструктурное развитие Алматы, где планируется усилить позиции транспортно-логистического центра на Новом Шелковом пути. В рамках другой сессии Almaty Investment Forum 2019 запланирована презентация Алматы, как нового международного центра туризма. Не будет обойдена вниманием тема развития человеческого капитала и борьбы за таланты.

Кроме того, в формате круглого стола капитаны IT-бизнеса и эксперты обсудят будущие сектора роста стартапов и инноваций в Алматы.

В программе форума также запланирована церемония подписания коммерческих соглашений.

Спикерами на сессиях форума выступят авторитетные политики, известные экономисты и финансисты, основатели мировых стартап-проектов и представители глобальных и локальных think-tank. Хедлайнеры Almaty Investment Forum 2019 - бывший вице-премьер Турции Мехмет Шимшек, глава Глобального института McKinsey Джонатан Вотцель, президент Ассоциации TiE Global Шарма Махавир Пратар, вице-президент Nokia по странам Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии Микко Лаванти, вице-президент Катарской торгово-промышленной палаты Мохаммед бин Тауар аль-Кавари, а также топ-менеджеры ведущих казахстанских компаний.

Форум начнется 27 ноября, в 10.00, в отеле Ritz Carlton Almaty.

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