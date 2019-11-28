Сагинтаев: экономика Алматы должна развиваться темпами не менее 5% в год

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня начал работу Almaty Investment Forum 2019 . Выступая перед участниками, аким города Бакытжан Сагинтаев обозначил основные перспективы развития мегаполиса, передает корреспондент агентства.

Сагинтаев напомнил, что в Алматы недавно была разработана Стратегия развития до 2050 года, которая вынесена на широкое обсуждение горожан.

Главная цель - войти в топ-100 лучших городов мира по качеству жизни и бизнес-возможностей. Для этого нужна крепкая экономическая основа. Городская экономика должна развиваться темпами не менее 5% в год. Чтобы обеспечить такой рост, мы начинаем глубокую структурную реформу городской экономики. Ставка делается на сектора новой экономики. И этот наш структурный маневр открывает принципиально новые поля для инвестирования", - сказал глава города.

По его словам, объем экономики города составляет 12,1 трлн тенге, или более $35 млрд. Это - пятая часть ВВП и четверть налогов страны. При этом Алматы является самым богатым мегаполисом Центральной Азии, имеющим ВРП на душу населения порядка $19 тыс.

Аким проинформировал, что в городе начинается масштабная модернизация городской инфраструктуры. Принят специальный пакет краткосрочных и среднесрочных планов развития. "Они касаются в первую очередь "Новой Алматы" - то есть окраинных районов мегаполиса, а также Алматинской агломерации. Оба плана направлены на быстрое решение самых первоочередных городских проблем: водоснабжение, освещение, благоустройство и безопасность. Рост Алматы будет полицентричным и сосредоточится в нескольких зонах в разных частях города", - уточнил он.

По оценке, план "Новый Алматы" предполагает беспрецедентные вложения в объеме 834,5 млрд тенге, или $2 млрд 155 млн по текущему курсу.

Говоря о структуре экономики города, Бакытжан Сагинтаев отметил, что на сегодня лидирующая отрасль - это оптовая и розничная торговля, занимающие порядка 32%. Затем следуют финансовые операции (10%) и операции с недвижимым имуществом (8,3%). Доля промышленности, строительства, социальной экономики и новых индустрий незначительна.

При этом торговля в большей степени традиционная и архаичная (барахолки, базары и стихийная торговля у дома). Доля электронной коммерции в общем объеме не превышает 3-5%. Такая ситуация не даст городу быстро развиваться. Это слабые места экономической системы города. Поэтому мы идем на структурные реформы в пользу товаров и услуг нового технологического поколения", - заявил глава Алматы.

Он пояснил, что конечной целью структурного манёвра является развитие экспортного производства и расширение присутствия производителей Алматы в мировой экономике высоких технологий.

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