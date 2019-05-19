В Алматы стрела подъемного крана заехала на балкон жилой многоэтажки

Алматы. 18 мая. Kazakhstan Today - В Алматы стрела подъемного крана заехала на балкон жилого многоэтажного дома. Возмущенные жильцы сняли это на видео и в очередной раз пожаловались на строительство по соседству, передает Kazakhstan Today.

Это балкон 13-го этажа, вы посмотрите. Я просто в шоке! Это кран, который находится на объекте "Уш сункар" Это же ужас. Вы посмотрите, что они делают. Он находится прямо на балконе нашего дома", - говорится на видео, сделанном жительницей дома.

По словам жильцов, в их дворе на месте детской площадки незаконно возводят дом. Два года назад это строительство уже приостанавливали, на днях работы возобновили. Застройщик утверждает, что все технические нормы соблюдены, и распоряжаться территорией он вправе на свое усмотрение, сообщает "Первый канал Евразия"

"Дети здесь на самокатах катаются, на велосипедах. Это очень опасно. Всякие тяжелые инструменты, арматура. Дети перепрыгивают через забор. Ветер здесь очень сильный, видели, какой у нас здесь сквозняк. Сквозняк этот может запросто этот кран взять и уронить", - комментирует горожанка Асель Серикбаева.

По словам другого местного жителя Кайрата Игликова, ранее они обращались с жалобой в госорганы, после чего стройку приостановили.

"Было вынесено решение суда, и тем не менее уже в этом году, в мае, они продолжили стройку. Сейчас мы опять собрали жильцов, собрали документы, жалобы, и направили повторно", - рассказал он.

Вместе с тем в акимате города заявили, что при проектировании дома были соблюдены технические нормативы.

"В плане технических факторов, которые там существуют, никаких нарушений нет. То есть соответствуют разрывы, инсоляция этого 12-этажного жилого дома при строительстве здания не будет нарушена. Да, но есть один фактор, который в любом случае приводит к неудобству", - заявил руководитель управлении городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов.

По информации телеканала, расстояние между домами составляет 25 метров, что, в принципе, позволяет застройщику возводить на этом месте 6-этажный дом. Но соблюдая технические формальности, застройщик не учел мнение жителей соседнего дома. Ведь изначально здесь должна была быть детская площадка.

Городские власти предложили сторонам сесть за стол переговоров и вместе найти выход из создавшейся ситуации.

"Предлагаю тщательно изучить эту ситуацию и всем вместе найти оптимальное решение, которое бы устроило и жильцов, и застройщика. А пока строительство будет приостановлено", - сообщил заместитель акима города Мухит Азирбаев.

Еще в 2007 году президент Нурсултан Назарбаев потребовал прекратить "наглое попрание законов страны", допускаемое при застройке Алматы. Через год во время поездки в мегаполис он велел прекратить пичкать Алматы новыми зданиями . Однако с уплотнительной застройкой жители города вынуждены мириться по сей день, так как законодательные нормы оказываются на стороне застройщиков.

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