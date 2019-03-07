Главным архитектором Алматы назначен Алмасхан Ахмеджанов

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы назначен главный архитектор города, передает Kazakhstan Today.





Новым руководителем управления архитектуры и градостроительства города Алматы стал Алмасхан Ахмеджанов", - сообщила пресс-служба акима мегаполиса.





Ахмеджанов родился в Алматы. Более 19 лет работает в управлении архитектуры и градостроительства Алматы, начав трудовую деятельность с должности главного специалиста. Последние 10 лет был заместителем руководителя данного управления. Выпускник Казахского государственного университета имени Абая и Казахской государственной академии транспорта и коммуникации имени М. Тынышбаева, по специальности "Инженер-строитель".





Перед новым главным архитектором города поставлен ряд задач, в том числе по обеспечению эффективной работы управления в рамках концепции "Город для людей" с применением международного опыта и инновационных технологий, обеспечивающих формирование комфортной и экологичной городской среды.





Кроме этого, необходимо более активно привлекать к разработке проектов строительства креативных архитекторов и проектировщиков для дальнейшего формирования профессионального кадрового потенциала города с обеспечением преемственности знаний и опыта. Для этого на базе НИИ "Алматыгенплан" будет создан Центр креативных идей и профессиональной поддержки молодых специалистов.





Как отметили в акимате, ранее аким Алматы Бауыржан Байбек сообщил, что в начале следующего года в открытом доступе будет размещена концепция мастер-плана развития города. Каждый житель и представитель бизнеса сможет ознакомиться с ним и дать свои предложения.





По поручению главы государства создан Институт развития "Алматыгенплан", который непосредственно будет заниматься реализацией мастер-плана. Город больше не будет развиваться стихийно. По принципу "люди к инфраструктуре" будут определены перспективные направления застройки, где согласно полицентричному подходу мы обеспечим комфортную застройку со всей инфраструктурой, общественными пространствами и объектами досуга с 20-минутной шаговой доступностью до работы и учебы. В управлении города будут широко применяться цифровые технологии. Уже создана платформа для ситуационного центра, куда интегрированы 20 городских систем. Сформирована big data. В режиме реального времени ведется анализ автомобильных и пешеходных потоков, регулярности общественного транспорта, загруженности детских садов и школ, городского бюджета, а также мониторинг более 1200 индикаторов развития города", - отметил глава мегаполиса.





С целью создания комфортной городской среды за последние два года модернизировано уже две трети исторического центра Алматы. В следующем году по принципу "Город для людей" планируется обустройство новых пешеходных зон, в том числе на улицах Жибек Жолы, Байсеитова и Толе би. В семи районах будут реконструированы по одной улице с расширением тротуаров, установкой современной уличной мебели, а также проведен капитальный ремонт пяти и текущий ремонт девяти парков и скверов.





В 2019 году продолжится масштабное благоустройство алматинских дворов. Если за последние два года было обустроено почти 1400 дворов, то в 2019 году будет модернизировано еще не менее 600 дворов.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства