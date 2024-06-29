28.06.2024, 20:20 37771
В Алматы жители Турксибского района остались без электричества
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Алматы. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы жители Турксибского района остались без электричества, передает корреспондент агентства.
В Турксибском районе с 14.00 отключили свет. Отключения в нашем районе - регулярное явление, свет выключают еженедельно. Как только начинается жаркий летний сезон, так начинаются проблемы со светом", - заявила местная жительница Екатерина П.
Она подчеркнула, что в Алматы давно пора менять всю систему подачи электричества, так как она не выдерживает нагрузок от современной техники и с наступлением жары начинаются бесконечные аварии.
Куда уходит бюджет города? Наверное, все уходит на замену бордюров и тротуарной плитки", - добавила алматинка.
Напомним, в прошлом году жители Алматы были обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучережденях и прочих объектах города. Тогда в Алматы наблюдалась аномальная жара.
На днях микрорайон Нур Алатау в очередной раз отключили от электроснабжения.
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29.06.2024, 12:15 9036
В Костанайской области нашли тело пропавшей девушки
Девушке было 16 лет
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Костанай. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Костанайской области обнаружила тело пропавшей два дня назад девушки, сообщает региональное издание "Наша газета".
Дарья Тайронина 2008 года рождения ушла из своего дома в поселке Аулиеколь 26 июня и пропала. Поисками подростка два дня занималась полиция и волонтеры. Стало известно, что девушку нашли мертвой", - пишет региональное СМИ.
В пресс-службе департамента полиции области изданию рассказали, что по факту обнаружения тела подростка возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются", - проинформировали в полиции.
Ранее сообщалось об обнаружении тела пропавшей девушки в Семее, сейчас ведутся поиски ее брата.
28.06.2024, 16:29 42431
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда их здоровью: следствие затягивается
Фото: polisia.kz
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Алматы. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Отец одного из пострадавших заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия по делу о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда их здоровью, передает корреспондент агентства.
Следствие до сих пор идет. Дело волокитится. Группа подозреваемых до сих пор находится на свободе", - заявил мужчина.
По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
Следственные действия не проводятся. Дело передано уже третьему по счету следователю УП Бостандыкского района. Никаких разумных объяснений подобному положению дел найти не удается", - добавил отец пострадавашего.
Напомним, в прошлом году в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
28.06.2024, 12:33 47636
Сразу четыре энергоблока вышли из строя на Экибастузской ГРЭС-1
Комитет атомного и энергетического надзора и контроля начал расследование технологического нарушения
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Экибастуз. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана сообщили об отключении сразу четырех энергоблоков Экибастузской ГРЭС-1.
Согласно сообщению Минэнерго, 28 июня в 5.24 произошло технологическое нарушение в ТОО "Экибастузская ГРЭС-1".
Были остановлены энергоблоки №№ 2, 3, 4, 7. Станция снизила генерацию с 2080 МВт до 320 МВт. В настоящее время в работе энергоблоки №№ 2, 4, 8. Генерация станции составляет 971 МВт. Ведутся пусковые операции по включению остальных блоков", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что отключения электричества у потребителей не было.
Комитет атомного и энергетического надзора и контроля начал расследование технологического нарушения.
28.06.2024, 11:05 49476
Жители Балхаша в жару остались без холодной воды
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Балхаш. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подача воды в город Балхаш была приостановлена из-за аварии на насосной станции, сообщил аким города Сапар Сатаев.
Сегодня утром на главной насосной станции города Балхаша, обеспечивающей водой город, станцию "Балхаш" и один из микрорайонов, произошло аварийное отключение.
Произошло возгорание масляных изоляторов, из-за чего вышел из строя трансформатор и три насосных оборудования на глубинных скважинах. Был произведен переход на резервную линию. Подача воды в город временно приостановлена", - рассказал аким.
Сейчас, по его словам, ведется заполнение главного резервуара. Ожидается, что к 12.00 последствия аварии устранят, а к 14.00 восстановят подачу воды.
Восстановление глубинных скважин ожидается к 21.00.
Ремонтные работы ведут три бригады коммунальщиков - 16 человек и 8 единиц техники. Ситуация находится на личном контроле акима.
Сатаев добавил, что до восстановления подачи воды по городу будут работать водовозы. Отдельно градоначальник обратился к предпринимателям с просьбой не повышать цены на бутилированную воду.
Ранее без воды оказались жители Павлодара.
27.06.2024, 09:47 88431
Четверо погибли при столкновении автомобиля с деревом в Алматы
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Минувшей ночью в 2.20 в Медеуском районе Алматы произошла смертельная авария, в которой погибли сразу четыре человека, сообщили в департаменте полиции города.
По словам полицейских, водитель автомобиля "Лада", следуя вдоль БАКа в восточном направлении, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и допустил наезд на дерево.
В результате водитель автомашины и трое его пассажиров скончались на месте происшествия, еще один пассажир с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города. Все они жители Талгарского района Алматинской области", - сообщили в городском ДП.
Напомним, что накануне в Алматы произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Один человек погиб, более двадцати пострадали.
26.06.2024, 15:00 117521
ДТП с участием автобуса в Алматы: один человек погиб, более 20 пострадали
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Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районе города Алматы в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и 16 пострадали, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По предварительным данным, водитель автомашины марки Kia, пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком ТОО "City-Bus", который впоследствии допустил наезд на препятствие. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, еще один пассажир скончался на месте происшествия", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Кроме того, были назначены соответствующие экспертизы.
Дополнено 26.06.2024, 16.40
Увеличилось число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Алматы, сообщает пресс-служба управления здравоохранения города.
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса № 18 пострадало 25 человек. К сожалению, один пострадавший скончался до приезда бригады службы скорой медицинской помощи. Двоим была оказана медицинская помощь на месте, и (они) отправлены на амбулаторное лечение. ", - проинформировали в пресс-службе.
Также 22 пострадавших были доставлены в стационары города.
Среди пострадавших также трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет. Их состояние также средней степени тяжести: один ребенок получил ушибы колена и живота, у другого - закрытый перелом костей носа, у третьего - закрытый перелом большеберцовой кости справа", - добавили в управлении.
Напомним, в прошлом году близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
Позже в Сети появилось видео избиения водителя. В полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован, на него заведено уголовное дело.
В апреле этого года подсудимого по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Алматы приговорили к восьми годам лишения свободы.
26.06.2024, 14:27 119551
Массовое отравление детей произошло в одном из частных детсадов в Туркестанской области
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Туркестан. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В частном детском саду Келесского района Туркестанской области произошло массовое пищевое отравление среди воспитанников, возбуждено уголовное дело.
24 июня после завтрака, около 11.00, дети начали плохо себя чувствовать. Сотрудники детского сада вызвали врача и медсестру и оказали первую помощь. Сейчас за состоянием госпитализированных детей пристально следят врачи, сообщает издание "КазИнформ".
Дело об отравлении детей в частном детском саду находится на контроле управления образования Туркестанской области.
Проверочную работу провело районное управление санитарно-эпидемиологического надзора. Состав каши и состав молока, которые давали детям на завтрак, отправили на экспертизу. За состоянием детей, находящихся в больнице, внимательно следят врачи. В связи с этой ситуацией в Келесском районном отделе полиции было возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе управления образования Туркестанской области.
26.06.2024, 09:20 120991
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Туркестанской области Дополнено
В настоящее время движение поездов восстановлено
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Туркестан. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько вагонов грузового поезда сошли вчера вечером с рельсов на участке Тулькубас - Арыс в Туркестанской области, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В компании уточнили, что вагоны сошли в рельсов на сложном повороте перегона Менлибай - Коктерек. Жертв и пострадавших нет.
Для ликвидации схода направлен восстановительный поезд со станции Шымкент. Предварительная причина схода - излом оси колесной пары частного вагона", - сообщили в КТЖ.
Дополнено 26.06.2024, 11.15
Движение поездов на участке Тулькубас - Арыс, где произошел сход грузовых вагонов, восстановлено.
Пассажиры задержанных поездов были обеспечены питанием и питьевой водой. Организовано 5 автобусов, на которых вывезено 492 пассажира. В ликвидации последствий схода были задействованы три восстановительных поезда и свыше 100 железнодорожников. Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени опоздания поездов. Справочную информацию можно получить по бесплатному номеру "1433", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Напомним, 12 марта председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса заявил, что компания "Қазақстан темір жолы" находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.
Смаилов также отметил, что в курируемой КТЖ отрасли высок износ железнодорожных сетей, локомотивов и вагонов.
За 2020-2023 годы зафиксировано более 4 тыс. нарушений безопасности движения на магистральных, стационарных и подъездных путях. Задержка пассажирских поездов только за 2023 год составила 412 часов, то есть с ростом к 2022 году в 5 раз", - заявил глава палаты.
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