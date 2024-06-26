25.06.2024, 15:00 47901
В Алматы микрорайон Нур Алатау в очередной раз отключили от электроснабжения
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Алматы. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы микрорайон Нур Алатау Бостандыкского района в очередной раз без уведомления жителей отключили от электроснабжения, отключение длится уже около четырех часов, многочасовые отключения происходят регулярно, передает корреспондент агентства.
Жители в 40-градусную жару остались с неработающими холодильниками, кондиционерами, насосами и прочей техникой, не считая света, мобильной связи, интернета и прочих необходимых людям возможностей.
Напомним, в прошлом году жители Алматы были обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучережденях и прочих объектах города. Тогда в Алматы наблюдалась аномальная жара.
Представьте, если произойдет скачок напряжения и перегорят кондиционеры и холодильники", - заявила алматинка.
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25.06.2024, 14:31 46996
В Алматы намерены реконструировать старое здание аэропорта для внутренних рейсов
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Алматы. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы началась программа реконструкции старого терминала для внутренних рейсов, сообщил в ходе пресс-тура новый президент воздушной гавани мегаполиса Гокер Косе.
Старый терминал будет служить в качестве внутреннего терминала с гораздо лучшими характеристиками, включая создание совершенно новой системы обработки багажа, расширение залов регистрации, установку нового оборудования для обеспечения безопасности, новую кровлю и модернизацию различных участков. Как вы заметили, пропускная способность терминала внутренних рейсов значительно увеличится и в конечном итоге достигнет пропускной способности в 6 млн пассажиров, в то время как сегодня она составляет менее 1 млн", - рассказал Гокер Косе.
Также запускается процесс обеспечения необходимой инфраструктурой аэродрома. В частности, планируется модернизировать и расширить парк оборудования для наземного обслуживания; привести топливозаправочный комплекс в соответствие с международными стандартами и установить систему топливных гидрантов для заправки ВС вместо топливозаправщиков
Мы продолжим инвестировать в наш грузовой склад и построим грузовой перрон, что необходимо для реализации наших амбиций по превращению Алматы в грузовой хаб Центральной Азии. Мы восстановим 2-ю взлетно-посадочную полосу, которая фактически является нашей основной взлетно-посадочной полосой, но в настоящее время используется в качестве рулежной дорожки из-за ее состояния", - поделился планами глава аэропорта.
Кроме того, планируется создание системы противообледенительной обработки и увеличение количества удаленных парковочных мест.
Напомним, 1 июня текущего года новый международный терминал аэропорта обслужил первые рейсы. С момента открытия, по словам Косе, новым терминалом воспользовались более 200 000 пассажиров и было выполнено 1500 международных рейсов.
Мы немедленно приступили к модернизации и переоборудованию парковочных зон. Вместимость нашей парковки будет увеличена почти до 1300 парковочных мест с прежних 900. Мы планируем модернизировать территорию постепенно и отремонтировать соединительный мост к многоэтажной автостоянке", - поделился глава аэропорта.
Он также отметил, что, по прогнозам, в текущем году воздушная гавань Алматы обслужит 11 млн пассажиров.
Поскольку мы очень быстро перевели международные рейсы в новый терминал, мы открыли столь необходимую пропускную способность, и благодаря этому переезду в нужное время мы можем справиться с пиковым летним трафиком без каких-либо отмен или перерывов", - добавил Гокер Косе.
25.06.2024, 13:24 53136
Качество новой домашней утвари для пострадавших от паводков прокомментировал вице-премьер
У государства нет никаких обязательств приобретать мебель или технику для пострадавших
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства заместитель премьер-министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев прокомментировал качество новой мебели и техники для пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства.
Акиматы не обязаны покупать мебель и технику. Точка. Если сейчас в сдаваемых домах ставится мебель и техника - дополнительные вещи за счет спонсорских средств", - ответил Бозумбаев.
По его словам, у государства нет никаких обязательств приобретать мебель или технику для пострадавших. Подарить эти вещи могут спонсоры при желании.
Если дом аварийный, то государство из собственных или спонсорских средств покупает квартиру, дом или строит новый дом. Кроме того, государство выплачивает единовременную выплату всем пострадавшим в размере 100 МРП и возмещает ущерб имущества владельцам подтопленных домов до 150 МРП", - сказал вице-премьер.
В ходе заседания правительства Бозумбаев заявил, что 8190 домов не подлежат восстановлению, по ним планируется купить на вторичном рынке 5714 домов и квартир и построить 2576 домов по типовому проекту.
В целом на восстановление жилья требуется порядка 257 млрд тенге. В настоящее время компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получили 6176 семей на общую сумму 40 млрд тенге", - добавил вице-премьер.
24.06.2024, 19:43 108646
В Казахстане перестал работать e-Otinish
Ведутся работы по восстановлению сайта
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане перестал работать информационный сервис электронных обращений e-Otinish. Ведутся работы по восстановлению сайта, сообщает пресс-служба АО "НИТ".
В настоящее время наблюдается некорректная работоспособность сайта электронных обращений eOtinish.kz. На данный момент ведутся работы по восстановлению сайта. Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время", - говорится в сообщении.
24.06.2024, 15:20 121586
Казахстанский депутат заявила о намерении судиться с Air Astana
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова заявила о намерении судиться с авиакомпанией Air Astana.
Сегодня в 23.35 я должна была вылететь Air Astana рейсом из Аты (Алматы. - Прим. ред.) в Астану. Затем оказалось, что самолет улетел в 16.30!!! Раньше на 7 часов! Никаких уведомлений ни я, ни компания, где брала билеты, не получали! Да и не смогла бы я улететь. В это время у меня было намеченное ранее мероприятие! Стала звонить в Air… Билетов нет на утренние рейсы. Ни эконом, ни бизнес. Все претензии предложили отправлять в компанию, которая брала билеты. Ни сама авиакомпания виновата, а кто-то. Вот так и живем! В понедельник начну оформлять претензии и обращусь в суд", - написала депутат на своей странице в Сети.
Напомним, в марте сотни пассажиров из-за задержки рейсов застряли в аэропорту Алматы.
24.06.2024, 12:43 134566
Жару до 46 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане
На страну надвигаются теплые воздушные массы из Ирана
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Теплые воздушные массы, надвигающиеся на Казахстан из Ирана, станут причиной аномальной сильной жары на юге республики.
Несмотря на то что в западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики, сообщили в РГП "Казгидромет".
Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35 - +38 градусов, на юге до очень сильной жары +40 - +46 градусов.
Напомним, в этом году во время паломничества в Мекку в Саудовской Аравии из-за жары погибло более тысячи мусульман.
23.06.2024, 19:51 179861
Пожар 27-этажного ЖК в Астане: аким столицы пообещал отремонтировать квартиры пострадавшим
Фото: Facebook/Jenis Qasymbek
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жильцами многоквартирного дома, в котором 22 июня произошел крупный пожар, передает корреспондент агентства.
Встретился с жильцами пострадавших квартир ЖК, которое вчера горело. Формируем рабочую комиссию по ликвидации последствий пожара", - написал аким на своей странице в Facebook.
По его словам, в настоящее время эксперты подготавливают техническое заключение.
После сразу приступим к восстановлению фасада и ремонту пострадавших квартир. Причина пожара выясняется ДЧС города", - сообщил Касымбек.
Ранее сообщалось, что В Астане вспыхнула наружная обшивка многоэтажки вблизи "Хан-Шатыра".
22.06.2024, 18:44 249051
По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование
В результате поломки город остался без воды
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Павлодар. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По факту отключения воды в Павлодаре департамент энергонадзора проведет расследование, сообщает irbistv.kz.
Напомним, 21 июня в 8.45 произошла авария на насосной станции "Береговое". В результате поломки город остался без воды, а павлодарцы выстроились в очередь у колонок, магазинов и даже у фонтанов. Восстановить подачу удалось только в 21.00.
Работы по восстановлению велись в круглосуточном режиме. На сегодняшний день подача водоснабжения в Павлодаре восстановлена. Уважаемые жители, хочу принести извинения за причиненные неудобства. По данному факту департаментом энергонадзора будет проведено расследование", - сказал аким города Хасар Хабылбеков в своем видеообращении.
22.06.2024, 12:41 229226
Уволенного гендиректора Атырауского НПЗ восстановили в должности
Фото: КМГ
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по гражданским делам Астаны рассмотрен иск Галымжана Жусанбаева к ТОО "АНПЗ" о признании протокола внеочередного общего собрания участников, приказа о расторжении трудового договора недействительными, восстановлении в должности генерального директора, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал права истца нарушенными, так как ответчиком не доказано несоответствие работника квалификации в период испытательного срока. Трудовой договор расторгнут с нарушением процедуры увольнения.
Постановлено признать приказ о расторжении трудового договора недействительным, восстановить Галымжана Жусанбаева в должности генерального директора, взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда в размере 100 000 тенге.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее по результатам работы комиссии АО "НК "КазМунайГаз" принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО "АНПЗ" Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора - главного инженера Адилета Шошанбаcова.
Напомним, на заводе возник конфликт между генеральным директором и его заместителями. Вице-глава АНПЗ Адилет Шошанбасов разместил в соцсетях обращение на имя президента, в котором подробно рассказал о причинах недавней аварии на АНПЗ, возможных хищениях и многочисленных нарушениях производственного процесса на предприятии. В ответ генеральный директор Галымжан Жусанбаев тоже записал видеообращение к президенту, в котором заявил, что информационная кампания против него начата с целью скрыть факты недобросовестной деятельности.
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