04.05.2026, 16:50 61321

В МИД РК предупредили о запрете вейпов в Гонконге

За нарушение новых правил предусмотрены штрафы до $255 тыс. и лишение свободы до 7 лет
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 30 апреля 2026 года в специальном административном районе Гонконг Китайской Народной Республики вступил в силу закон, предусматривающий полный запрет альтернативных курительных изделий, сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

По информации МИД, под запрет подпадают электронные сигареты (вейпы), системы нагревания табака (IQOS, glo и аналоги), а также жидкости, стики и травяные сигареты. Законодательством запрещены ввоз (в том числе в багаже, почтовых отправлениях и грузах), хранение, использование, ношение при себе, а также производство, продажа и распространение указанных изделий. Исключение составляет транзит через аэропорт без прохождения иммиграционного контроля.

За нарушение данного закона предусмотрены штраф до 2 000 000 гонконгских долларов (примерно 255 000 долларов США) и лишение свободы сроком до семи лет, а за передачу указанных изделий в качестве подарка - штраф до 50 000 гонконгских долларов (примерно 6 400 долларов США) и лишение свободы сроком до шести месяцев. Кроме того, суд может обязать нарушителя возместить расходы, понесенные властями в ходе расследования", - предупредили в ведомстве.


Гражданам Казахстана рекомендовали учитывать требования законодательства Гонконга и воздержаться от ввоза и использования альтернативных курительных изделий при планировании поездок.

С полной информацией о данных ограничениях можно ознакомиться здесь.
 
новости по теме

05.05.2026, 11:15 7141

​В Алматы продемонстрировали работу кинологической службы МВД  

Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году в Казахстане с применением служебных собак раскрыто свыше 4 тысяч преступлений, включая убийства, разбои и кражи. Об этом в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил заместитель начальника Кинологического центра МВД РК Максим Чебан.

​По данным ведомства, из незаконного оборота при содействии кинологов изъято более 12 тонн наркотических средств и прекурсоров. В службе преимущественно используются немецкие и бельгийские овчарки, а в местах массового скопления людей - лабрадоры и спаниели.

​"Подготовка служебных собак начинается с раннего возраста при оценке их здоровья и поведенческих реакций. Обучение проходит поэтапно, от базовой дисциплины до выполнения специализированных задач, а ключевым элементом остается система поощрения", - отметил Максим Чебан.

​Срок основной подготовки животного занимает не менее года, после чего навыки регулярно совершенствуются в ходе тренировок. В рамках показательных выступлений была продемонстрирована работа годовалой немецкой овчарки Амур и шестилетней бельгийской овчарки Астра. Собаки показали навыки выдержки, дисциплины и поиска имитаторов запаха в помещении.

​"На примере этих собак можно увидеть весь процесс подготовки - от формирования базовых навыков до полноценной служебной работы", - прокомментировал спикер.

​Обучение проходят и сами специалисты. Как сообщил старший оперуполномоченный отделения специальной подготовки Ерик Карибаев, работа кинолога требует теоретических знаний, стрессоустойчивости и умения взаимодействовать с животными. В МВД подчеркивают, что служебные собаки остаются незаменимыми в работе полиции благодаря способности действовать по запаховым следам, что дополняет современные технические средства.
 
04.05.2026, 19:58 45666

FlyArystan вводит ограничения на провоз портативных аккумуляторов

Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 7 мая 2026 года в соответствии с требованиями Авиационной администрации Казахстана вводятся изменения в правила перевозки портативных аккумуляторов (power bank) на рейсах авиакомпании FlyArystan, передает корреспондент агентства.

Как сообщили в авиакомпании, портативные аккумуляторы можно провозить в зависимости от их емкости: устройства до 100 Вт⋅ч допускаются без дополнительного разрешения, аккумуляторы емкостью от 100 до 160 Вт⋅ч - только при согласовании с авиаперевозчиком, а свыше 160 Вт⋅ч к перевозке не допускаются.

Уточняется, что на одного пассажира допускается перевозка не более 2 (двух) портативных аккумуляторов.

Также в авиакомпании напомнили, что портативные аккумуляторы разрешены к перевозке исключительно в ручной клади, при этом их зарядка и использование на борту воздушного судна не допускаются. Аккумуляторы должны быть защищены от короткого замыкания.
 
04.05.2026, 17:34 58011

Персональные данные более двух тысяч работников школ оказались в открытом доступе в Павлодаре

Прокуратура указала на риски мошеннического использования данных
Павлодар. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре в результате прокурорской проверки из открытых источников были удалены персональные данные 2065 работников сферы образования, сообщили в областной прокуратуре.

Поводом для проверки стало размещение на портале государственных закупок объявлений школ областного центра о закупке услуг по проведению медицинских осмотров. В ходе анализа установлено, что 28 организаций образования включили в конкурсную документацию персональные данные своих сотрудников.

В открытом доступе оказались анкетные данные работников, их адреса проживания и контактные номера телефонов.

В прокуратуре отметили, что подобное размещение информации нарушает нормы трудового законодательства и создает риски ее возможного использования в мошеннических целях.

По акту прокурорского надзора персональные данные были удалены, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в Казахстане выявлен канал незаконной торговли персональными данными граждан. Расследуется уголовное дело.
 
04.05.2026, 13:05 72091

"Сюрприз от шефа": в соцсетях Казахстана обсуждают находку ветеринарного чипа в фастфуде

​Пользователи в комментариях выражают серьезную обеспокоенность и выдвигают пугающие версии
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - ​В Казнете набирает обороты скандал вокруг одного из заведений Алматы. Пользователи соцсетей делятся кадрами ветеринарного чипа, обнаруженного в мясной начинке готового блюда, передает корреспондент агентства.

​Поводом для резонанса послужила публикация алматинки в социальной сети Threads. Девушка сообщила, что нашла в купленной самсе устройство для идентификации животных. Пост за короткое время набрал более 280 тысяч просмотров, спровоцировав острую дискуссию о происхождении сырья в точках общепита и соблюдении санитарных норм.

​Пользователи в комментариях выражают серьезную обеспокоенность и выдвигают пугающие версии.

​"Это уже не случайность. Это вопрос безопасности и доверия. Как чип для животных оказался в еде для людей? Это сигнал о возможных нарушениях: от санитарии до происхождения мяса. Люди имеют право знать, что они едят", - пишет одна из участниц обсуждения.

​Многие комментаторы напрямую связывают инцидент с деятельностью служб отлова, предполагая, что мясо бродячих животных могло попасть в цепочку поставок. В Сети звучат требования провести масштабную проверку поставщиков и привлечь к расследованию полицию.

Стоит отметить, что, несмотря на общественную реакцию, наличие чипа в мясе не является безусловным доказательством использования "собачатины". Согласно правилам идентификации сельскохозяйственных животных в Казахстане обязательному чипированию подлежат также коровы, лошади и верблюды. Проверить можно за минуты - микрочип считывается ветеринарным сканером, а не смартфоном. При сканировании на экране отображается уникальный 15-значный код. По этому номеру через открытые государственные базы (AnimalID.kz и Tanba.kezekte.kz для домашних питомцев или ИСЖ для сельхозживотных) можно мгновенно определить не только вид животного, но и его возраст, регион происхождения и даже данные владельца. На момент публикации официальные результаты проверки находки или обращения в санитарные службы не обнародованы.

Напомним, в Казахстане широкий общественный резонанс вызвали поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые предусматривают возможность эвтаназии бродячих собак. Документ вызвал широкий общественный и экспертный резонанс. В обсуждении участвуют юристы, ученые, зоозащитники и представители гражданского общества. По мнению части экспертов и общественности, действующие предложения нуждаются в дополнительной доработке и комплексной оценке последствий их применения.

Инициатива вызвала резкую реакцию зоозащитников: они запустили петицию против массового усыпления животных и призывают вернуться к программе стерилизации и возврата в прежнюю среду обитания (ОСВВ).

Участники дискуссии указывают на необходимость поиска альтернативных механизмов регулирования численности животных, включая усиление контроля за ответственностью владельцев, развитие системы учета и совершенствование программ стерилизации и вакцинации.

Проблема безнадзорных животных в Казахстане остается одной из самых чувствительных социальных тем уже много лет, поскольку связана как с безопасностью людей, так и с вопросами гуманного отношения к животным, которое показывает уровень цивилизованности общества.

Стоит отметить, что в различных регионах регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными.

Государство ежегодно выделяет значительные средства на отлов и содержание бездомных животных, однако эффективность этих мер нередко ставится под сомнение. При этом волонтеры и зоозащитные организации часто помогают животным за собственный счет.
 
02.05.2026, 17:37 189506

Алматинцы протестуют против застройки частного сектора

Жители требуют сохранить статус индивидуальной жилой застройки и пересмотреть генплан, заявляя о рисках для экологии и качества городской среды
Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде районов Алматы усиливается напряжение вокруг обновленного генерального плана города, предусматривающего перевод части малоэтажной застройки в зону многоэтажного строительства, сообщает Orda.kz.

Часть участков в частном секторе мегаполиса подлежит принудительному изъятию. Жители опасаются возможного сноса домов и изменения привычной среды проживания.

Речь идет о нескольких микрорайонах, включая Тастак, Кайрат, Маяк, Алмас, Теректы, Ожет, Мадениет, а также отдельных участках в Ауэзовском, Медеуском и Алатауском районах. Часть территорий также подпадает под изъятие для потенциального многоэтажного строительства или государственных нужд.

Очередным центром обсуждения стал Наурызбайский район, где жители микрорайонов Калкаман, Мейрам и Жайлы выступили против изменения статуса земель. По их словам, перевод в зону многоэтажной застройки был осуществлен без должного учета мнения населения.

На встрече с представителями акимата, в которой приняли участие около 150 человек, горожане потребовали сохранить статус индивидуальной жилой застройки и пересмотреть генплан. Обсуждение прошло эмоционально.

Многие люди были в ярости, что городские власти без их согласия перевели их район в многоэтажную застройку, и требовали оставить им ИЖС", - сказано в материале.


Представители управления архитектуры и разработчики генплана заявили, что изменения связаны с ростом города и необходимостью более эффективного использования земель. По их словам, утвержденные документы уже прошли все необходимые процедуры, включая общественные слушания и экспертизу, и могут быть оспорены только в судебном порядке.

При этом в акимате подчеркнули, что сам по себе перевод территорий в новую зону не означает немедленного сноса. Реализация проектов возможна только при наличии инвестора и на основе договоренностей с собственниками.

Жителей такие разъяснения не убедили. Они отмечают, что вкладывали значительные средства в строительство домов, рассчитывая на долгосрочное проживание, и выражают опасения, что в будущем могут столкнуться с давлением.


Также горожане указывают на экологические риски и рост нагрузки на инфраструктуру в случае активной застройки. По их мнению, развитие мегаполиса должно учитывать интересы жителей и сохранять баланс между застройкой и комфортной городской средой.

Пришедшие на собрание уверены, что земля в их районе приглянулась одному из крупных и влиятельных застройщиков, так как к их району скоро подведут ветку метро и там будет очень просто, быстро и выгодно строить многоэтажное жилье и продавать квартиры. Также обратили внимание на тот факт, что рядом с их районом соседствует коттеджный городок, которому не стали менять ПДП и переводить в зону многоэтажной застройки. На основании этого они сделали вывод, градостроительная политика осуществляется во многом в интересах строительных магнатов", - пишет Orda.kz.


По словам жителей, развитие города не должно сводиться к сносу малоэтажных районов ради строительства жилых комплексов. Они считают, что приоритетом должна быть забота о качестве жизни горожан и создании комфортной среды.

Горожане также обращают внимание на сложную экологическую ситуацию в Алматы. По их мнению, уплотнительная застройка и рост транспортной нагрузки могут еще больше ее ухудшить.

В интересах города как раз сохранять малоэтажные районы и не допускать гиперконцентрации населения и роста нагрузки на окружающую среду. Более того, город нужно разгружать, ограничивать приток новых жителей и развивать областные и региональные центры", - считают жители.


Алматинцы настаивают на закреплении статуса индивидуальной жилой застройки для своих районов в генплане. При этом они выражают опасения, что даже без принудительного изъятия участков в будущем возможно давление со стороны потенциальных застройщиков с целью выкупа недвижимости.

Стоит отметить, что рост населения мегаполисов сопровождается нагрузкой на инфраструктуру, включая жилищный фонд, транспортные системы и коммунальные сети, при этом темпы развития городской среды не всегда соответствуют увеличению численности жителей.

Эксперты  указывают, что внутренняя миграция в Астану, Алматы и Шымкент остается устойчиво высокой, формируя дисбаланс между региональным развитием и концентрацией населения в нескольких центрах. Это усиливает нагрузку на социальную и инженерную инфраструктуру и обостряет вопросы пространственного планирования.

В мегаполисах регулярно образуются многокилометровые пробки, а пропускная способность ключевых улиц в часы пик существенно снижается, что приводит к задержкам передвижения и ухудшению экологической ситуации в городах.

Плотная жилая застройка и активное строительство новых жилых комплексов в Алматы также усиливают нагрузку на коммунальные сети и дорожную инфраструктуру. Жители ряда районов уже сталкиваются с дефицитом транспортной доступности и ростом времени в пути, особенно в районах интенсивного развития городской застройки.

 
02.05.2026, 10:16 216886

Экс-глава управления в СКО оказался в центре расследования

Информацию подтвердили в КНБ
Петропавловск. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области в отношении бывшего главы управления природных ресурсов проводится досудебное расследование, сообщает издание "Казинформ".

Информацию подтвердили в Комитете национальной безопасности РК, отметив, что иные сведения в соответствии с законодательством не подлежат разглашению.

Экс-чиновник был назначен на должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области в июле 2025 года.

Ранее он возглавлял управление сельского хозяйства Северо-Казахстанской области. Также занимал должности акима Мамлютского и Айыртауского районов.

Напомним, что в Павлодаре страдающий игровой зависимостью сотрудник исправительного учреждения осужден за коррупцию.
 
01.05.2026, 08:59 298816

Что ждет казахстанцев в мае

Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в мае 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстанцев в мае ждет 14 выходных

В мае 2026 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - 9 выходных и 22 рабочих дня.

1 мая в Казахстане отмечается День единства народа Казахстана. В этом году он выпадает на пятницу, поэтому работающие пять дней в неделю казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд.

7 мая, четверг, будет выходным днем в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

9 мая отмечается День Победы. Так как праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая.

Напомним, в этом году отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Казахстан внес значительный вклад в Победу. На фронт были мобилизованы более 1,2 млн человек. Сотни тысяч казахстанцев проявили героизм на полях сражений, свыше 500 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Республика также сыграла важную роль в тылу: в Казахстан были эвакуированы сотни предприятий, которые обеспечивали фронт оружием, техникой и продовольствием.

На 27 мая, среду, приходится первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю. Он будет выходным днем.

В Казахстане с 1 мая начнут контролировать оборот криптовалют

Законодательные изменения, формирующие полноценную регуляторную среду в сфере криптоиндустрии, вступают в силу.

С 1 мая 2026 года в Казахстане вводится системное регулирование оборота цифровых активов. Соответствующие законодательные поправки отражены в законе РК "О цифровых активах в Республике Казахстан". Сформирован целостный правовой режим обращения цифровых активов, обеспечено их функционирование в регулируемой среде", - сообщили в Национальном банке.


В рамках нового регулирования определены следующие виды цифровых активов:

1) необеспеченные цифровые активы (криптовалюты);

2) цифровые финансовые активы (ЦФА), включая:

- стейблкоины, обеспеченные деньгами;

- токенизированные реальные активы;

- цифровые формы традиционных финансовых инструментов.

Нацбанк осуществляет лицензирование, регулирование и надзор за оборотом цифровых активов, а также за деятельностью провайдеров услуг цифровых активов, функционирующих в юрисдикции Казахстана вне территории Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Регулирование оборота цифровых финансовых активов (за исключением стейблкоинов) осуществляется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Казахстан перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе"

В Казахстане в мае 2026 года перераспределят 260 тыс. тонн экспортной нефти в связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии. Объемы будут направлены по альтернативным маршрутам через порт Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили в Минэнерго РК.

Временный безвизовый режим для граждан Казахстана ввела Черногория

Казахстанцы на основании проездного документа, действительного с 1 мая до 1 октября текущего года, смогут выезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней", - проинформировали в МИД.


Отмечается, что для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы.

Казахстанцы начнут получать уведомления по мобильным переводам

Банки в апреле передали в налоговые органы все данные по мобильным переводам физлиц. После их анализа и систематизации госорганы начнут рассылку уведомлений гражданам.

Напомним, согласно действующим критериям, под внимание налоговых органов попадают граждане, если денежные переводы поступают от 100 и более разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на общую сумму свыше 1 020 000 тенге (12 минимальных заработных плат).

Запуск авиарейса Шымкент - Новосибирск

Авиакомпания SCAT с 19 мая открывает рейс из Шымкента в Новосибирск (Россия), сообщили в КГА.

Кроме того, по данным международного аэропорта Алматы, авиакомпания Eastar Jet возобновляет рейсы из Казахстана в Пусан. С 1 мая станет доступно авиасообщение по маршруту Алматы – Пусан. Рейсы будут выполнять два раза в неделю.

Общественные слушания по проекту застройки Кок Жайляу

Общественные слушания по проекту Almaty SuperSki на Кок Жайляу пройдут 26 мая в 09.00 во Дворце школьников в Алматы. Об этом сообщается на странице общественного движения Save_kok_zhailau в Instagram.

Almaty Superski - проект горнолыжного курорта, который затронет урочище Кок Жайляу и пик Кумбель с трассами общей протяженностью более 65 км. Стоит отметить, что споры вокруг данного проекта идут уже больше 10 лет. Общественники и экологи выступают против строительства курорта.

Между тем премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил ускорить реализацию проектов Алматинского горного кластера и Almaty Superski.

По данным правительства, комплексный план развития Алматинского горного кластера включает 73 мероприятия, 49 из которых предусмотрены к реализации в текущем году. На первом этапе ожидается модернизация Шымбулака и развитие зон ущелий Бутаковки и Кiмасар. Второй этап стартует с 2027 года и включает развитие курортов "Пионер" и Oi-Qaragai с их последующим объединением системой канатных дорог.

Отдельным элементом проекта станет единый вокзал, который будет ключевым транспортным узлом канатных дорог на курорты "Шымбулак", Almaty Superski и другие перспективные направления.

Аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил, что в рамках модернизации Шымбулака в мае текущего года стартует строительство первой канатной дороги из семи. Две новые линии планируется завершить до конца текущего года, что добавит более 5 км трасс (общая протяженность на сегодня - 18 км). Также на Шымбулаке будут модернизированы две канатные дороги.

По проекту Almaty Superski в текущем году предусмотрено строительство восьми мостов и водопропускных сооружений. В июне запланирован старт строительства автодороги протяженностью 6 км. Сети газоснабжения и канализации будут прокладываться одновременно с дорогой в 2027 году. В целом, по данным акимата города, инженерная инфраструктура и автодорога должны быть завершены к сентябрю 2027 года.

Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина и дизтоплива

С 21 мая 2026 года по 21 ноября 2026 года продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза. Одновременно сохраняются ограничения на вывоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом легких дистиллятов. Меры направлены на обеспечение энергетической безопасности Казахстана и стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов.

Казахстан продлевает запрет на вывоз лома и отходов металлов

Запрет будет продлен с 1 мая на 6 месяцев.

Госвизиты и международные мероприятия в Казахстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 мая прибудет в Казахстан с государственным визитом. В ходе данного визита будет проведено заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Также в мае президент России Владимир Путин приедет в Казахстан с государственным визитом.

В Астане 28-29 мая пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в мероприятиях.

На площадке V Евразийского экономического форума пройдут две тематических сессии, посвященные вопросам развития интеграции в сфере транспорта. Участники форума обсудят развитие транспорта в Евразии и его цифровизацию.

Основное единое национальное тестирование (ЕНТ) пройдет с 10 мая по 10 июля

Абитуриенты смогут сдать экзамен дважды и участвовать в конкурсе на гранты с наилучшим результатом. На участие подано около 240 тыс. заявлений, а с учетом двух попыток - более 446 тыс., сообщили в Миннауки и высшего образования РК.

Отмечается, что в текущем году 73% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 27% - на русском, 521 человек - на английском языке.

Наибольшее количество (17,9%) выбрали комбинацию предметов "Математика - Физика", 14,5% - "Биология - Химия", 12,4% - "Творческий экзамен".

Завершение учебного года в школах Казахстана

Напомним, четвертая четверть в школах Казахстана закончится 25 мая.

По данным Минпросвещения РК, не допускается проведение выпускных вечеров вне организаций образования. Церемония вручения аттестатов проводится исключительно в зданиях организаций образования. Строго запрещается сбор денежных средств и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей.

В Казахстане прием документов в 1-й класс начнется 27 мая

Он продлится до 31 августа.

Казахстанцев будут заранее предупреждать о фонограмме на концертах

Согласно обновленным требованиям, организаторы зрелищных и культурно-массовых мероприятий, а также творческие коллективы и исполнители должны информировать публику о применении фонограммы. Это касается как живых выступлений, так и телевизионных записей и мероприятий, проводимых на неподготовленных площадках.

Информация о фонограмме теперь должна размещаться на афишах, наружной рекламе, в местах продажи билетов и в средствах массовой информации. Кроме того, сведения должны указываться и в описании услуг, если речь идет о развлекательных выступлениях.

Электронный паспорт перевозки внедряют на границе в Казахстане

С 1 мая 2026 года на автомобильном пункте пропуска "НурЖолы" запускается цифровой паспорт перевозки на платформе Smart Cargo.

Как сообщили в Министерстве транспорта РК, новый сервис призван сократить время прохождения границы и упростить процедуры для участников перевозок. Цифровой паспорт представляет собой электронный документ в мобильном приложении, который сопровождает груз на всем маршруте. Он заменяет бумажный "обходной лист" и избавляет водителей от необходимости предъявлять комплект документов на каждом посту. Вместо этого используется QR-код, а грузоотправители, перевозчики и получатели получают доступ к информации о перевозке в режиме реального времени через личный кабинет.

На первом этапе сервис будет использоваться на добровольной основе. Подробная информация и инструкция по подключению доступны на платформе Smart Cargo.

2 мая 2026 года в области Жетысу пройдет фестиваль цветения яблони Сиверса

Мероприятие пройдет у подножия Жетісу Алатау на территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка, сообщили в Комитете индустрии туризма.

В период цветения яблони Сиверса - прародительницы всех современных сортов яблок - горные склоны окрашиваются в бело-розовые тона, формируя уникальные природные пейзажи и создавая условия для развития экологического туризма.

Программа фестиваля включает панорамные прогулки по цветущим садам, художественный конкурс в формате пленэра, культурно-развлекательные мероприятия с участием артистов, национальные спортивные игры, а также выставки ремесленников и мастер-классы.
 
30.04.2026, 14:46 372281

​В Алматы официально открылся первый в Казахстане крематорий  

Инфраструктура объекта включает залы для прощальных церемоний, а также возможность наблюдения за процессом из специально оборудованного помещения
Алматы. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы состоялась официальная презентация первого в республике крематория. Новый объект городской инфраструктуры передан на баланс КГП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" управления общественного здравоохранения и внедряется как дополнительная добровольная альтернатива традиционному захоронению.

​Комплекс оснащен современным оборудованием чешского производства. В распоряжении службы находятся две кремационные печи с двухкамерной технологией сжигания и многоступенчатой системой очистки, что обеспечивает полное соответствие экологическим требованиям и отсутствие видимых выбросов. Процесс кремации проходит при температуре от 800 до 1100 градусов Цельсия. По официальным данным, при полной загрузке одна печь способна проводить до 8 кремаций в сутки, при этом средняя продолжительность одной процедуры составляет около двух часов. Особенностью технологического процесса является длительный период подготовки оборудования: розжиг печей до достижения рабочей температуры занимает до 35 часов.

​Здание также оборудовано холодильными установками на 48 мест, где тела могут храниться сроком до одного месяца. Стоимость услуги утверждена в размере 240 000 тенге. Процедура строго регламентирована и проводится при наличии полного пакета документов, включая прижизненное согласие гражданина либо нотариально заверенное волеизъявление родственников. Инфраструктура объекта включает залы для прощальных церемоний, а также возможность наблюдения за процессом из специально оборудованного помещения.

​Прах выдается близким в специальной герметичной маркированной капсуле, которая может храниться в крематории до одного месяца. Также предусмотрена возможность заключения договора на хранение капсулы сроком до одного года. При этом сама урна классифицируется как предмет ритуальных услуг и приобретается родственниками отдельно. В настоящий момент использование помещений комплекса для коммерческой реализации ритуальной продукции не предусмотрено; определение оператора, который будет оказывать сопутствующие услуги на прилегающей территории, будет произведено позже по результатам государственного тендера.

​Запуск объекта является шагом к развитию современной системы ритуальных услуг. При этом, согласно действующему законодательству, развеивание праха запрещено; его необходимо либо захоронить в землю на действующих кладбищах, либо поместить в колумбарий, строительство которого запланировано как следующий этап развития проекта.

Хотя официальный запуск объекта и презентация для СМИ состоялись сегодня, 30 апреля, полноценный прием заявок от населения и начало операционной деятельности крематория запланированы на первую декаду мая. К этому моменту завершатся все пусконаладочные циклы, требующие длительного прогрева оборудования. Стоит отметить, что весь персонал комплекса уже прошел специализированное обучение за рубежом, а установленная многоступенчатая система фильтрации дымовых газов гарантирует полное отсутствие запаха и видимых выбросов, что делает работу предприятия экологически безопасным для близлежащих районов.

Ранее крематорий Алматы передали на баланс акимата.
 
