Жители Алматы протестуют против точечной застройки

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АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - Жители Алматы направили письмо руководству города с просьбой прекратить точечную застройку в "золотом квадрате", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Мы, жильцы домов по проспекту Абая 36, 40, Масанчи 81, 83, 85, обращаемся к вам для принятия срочных мер по предотвращению незаконного строительства. К нам во дворы начала ходить менеджер строительной компании и стала уговаривать жильцов подписать документы на согласие строительства домов повышенной этажности, мотивируя, что "поставят скамейки". Показала согласование эскиза проекта с руководителем управления городского планирования и урбанистики Алмасхана Ахмеджанова, а также альбом с эскизным проектом. Представленный эскизный проект сделан с грубейшими нарушениями и абсолютно непрофессионально. В нём 9 этажей, на самом деле показаны планировки домов 12 и выше этажности, инсоляция показана, как будто солнце светит с севера. После того, как нами были указаны ошибки в проекте, проект изменили, но ненамного. Указанная этажность (9 этажей) достигает 37 метров – получается более 12 этажей. Цокольный - высокий, технический над 9 этажом – полноценный этаж с утепленной кровлей, что является ошибкой. Такие уловки нам знакомы. Полная фальсификация по всем позициям. Видимо, они надеялись на безграмотность населения в этой области, что никто не разберется и, все сразу подпишут", - пишут жители в письме.

По словам жильцов, дома собираются строить рядом со старыми трехэтажными домами на углу домов Абая 36, 40 и Масанчи 81.

Учитывая последние решения акима Алматы по отказу возведения высотных домов рядом с близлежащими 3-4-этажными домами, от точечной застройки и то, что в схеме функционального зонирования по генплану вдоль проспекта Абая стоит зона ОЦ-1, территория системы общегородского центра и внутри квартала зона Ж-4 – 4-5-этажные здания, здесь никто не может строить дома повышенной этажности", - пишут жильцы.

Между тем в представленных эскизах, по их словам, не соблюдены величины разрывов между зданиями. В правилах застройки также сказано, что строительство высотных зданий вдоль пешеходных улиц, эвакуационных выездов из кварталов не допускается, не говоря уже о расстоянии парковочных мест от жилых зданий 10 метров. Плюс ко всему комплекс захватывает зону ограничения метро.

Мы, жильцы этих домов, категорически против стройки многоэтажного сооружения, так как боимся, что близнаходящиеся дома могут дать осадку и трещины. И это еще не все. Коэффициент плотности застройки превышает нормы в 2-3 раза. Количество жильцов в комплексе и близлежащих домах предположительно по расчетам - 1000 человек. На эти 1000 человек должно быть по нормам не менее 2000 квадратных метров площадок: детских, для взрослых, спортивных, хозяйственных, площадок для сбора во время землетрясений. Озеленение должно быть 6 квадратных метров на человека. Где они собираются все это разместить? Кроме того, дом на Абая, 36 расположен в низине, то есть жильцы этого дома никогда не увидят солнце. Не соблюдены желтые линии завала при землетрясении на генплане. Причем детские площадки должны быть озеленены и инсолироваться не менее 5 часов светового дня. Но, по эскизу проекта, здесь будет замкнутый темный колодец. Нарушены нормы СН и СП РК, а также нормы инсоляции и проветривания застройки. Завтра эти застройщики будут блокировать путь на главную дорогу и занимать парковочные места, которых у нас и так мало. Вдобавок к этому строительные работы приведут к пыли и засорению в нашем районе, что негативно скажется на здоровье жильцов. Приняв во внимание все вышеизложенное и предоставленные материалы, мы просим вас принять все меры для предотвращения этого строительства", - пишут жители.

Жильцы предупредили, что, если экспертиза пропустит данный проект, они будут вынуждены обращаться в вышестоящие инстанции.

Как вы знаете, нарушение Генерального плана города и СН и СП РК преследуется по Уголовному и Административному кодексам РК. Вы являетесь представителем власти города. Просим вас принять меры против недобросовестных застройщиков", - резюмируют авторы письма.

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