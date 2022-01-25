Этажность новостроек ограничат в Алматы

АЛМАТЫ. 24 ЯНВАРЯ - В Алматы ограничат этажность новостроек. О новых требованиях по застройке в городе рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы заместитель акима города Мухит Азирбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил замакима, новые правила застройки были приняты в прошлом году с учетом сохранения исторического центра. В них внедрено и обязательство застройщиков жилых комплексов по обеспечению школами, детсадами и другой инфраструктурой в шаговой доступности.

Ограничивается высотность жилых зданий на участках выше Абая до проспекта Аль-Фараби и улицы Жандосова, от Восточного объездного кольца до улицы Саина. Также запрещается строительство малоэтажных ЖК на горных склонах", - проинформировал он.

В числе причин ограничения высотности жилых зданий замакима отметил высокую плотность жилой застройки в предгорной части города, отсутствие требуемого уровня социальной и транспортной инфраструктуры, а также отсутствие нормативных требований к эксплуатации и обслуживанию высотных жилых зданий в различных ситуациях, в том числе и в части безопасности.

В связи с этим предельные параметры высоты зданий в указанных районах предлагается возводить не более 5 и 9 этажей.

Также спикер рассказал о дальнейшей реализации программы реновации ветхого жилья.

Принято решение по дальнейшей реализации программы реновации ветхого жилого фонда за счет бюджетных средств, за исключением домов, где 100% собственников поддержат привлечение частного инвестора", - проинформировал замакима.

Он уточнил, что на данный момент в городе 1427 двухэтажных домов 1930-1975 годов постройки с истекшим сроком эксплуатации, в которых проживают более 60 000 горожан. Планируется снос 708 ветхих домов на 6637 квартир и строительство 683 жилых домов на 34 605 квартир.

Жители ветхих домов будут переселены в новый жилой фонд, а территории сносимого жилья используются для нужд города и формирования комфортной среды", - пояснил Азирбаев.

Кроме того, по словам Мухита Азирбаева, в Алматы идет ремонт и восстановление пострадавших в ходе беспорядков зданий. Он напомнил, что пострадало 291 здание, в том числе 62 административных.

С момента получения доступа, с 12 по 16 января, проведена расчистка помещений, пострадавших от пожара. КазНИИСА завершил техобследование в зданиях телеканала "Казахстан", представительства Генпрокуратуры, департамента полиции Алматы и районных управлений полиции. По зданию городского акимата результаты обследований ожидаются 28 января 2022 года", - сообщил замакима.

По его словам, по укрупненной сметной норме рассчитана предварительная стоимость восстановительных работ 10 объектов на общую сумму 28,6 млрд тенге.

Капитальный ремонт и реконструкцию зданий ТК "Казахстан" и горакимата предполагается завершить к 1 августа. Также начат текущий ремонт на семи объектах, в том числе в здании Генеральной прокуратуры, а также в девяти зданиях Департамента полиции. По всем объектам текущего ремонта планируемый срок завершения - до 1 мая", - уточнил Мухит Азирбаев.

Кроме того, по его словам, за счет социальной ответственности бизнеса ремонт проводится на 28 объектах госорганов: в трех из пяти объектах здравоохранения работы уже завершены, в трех районных управлениях полиции их планируется завершить до 28 января, из 20 пострадавших модульных постов полиции пять полностью сожженных - на их месте установят новые, еще 15 восстанавливают, на 9 из них работы на стадии завершения.

На сегодня рабочая комиссия выявила в Алматы 281 объект МСБ, где требуется ремонт, на восьми из них капитальный. Из общего числа пострадавших объектов по 184 начато техобследование, 87 направлены на госэкспертизу, 24 подтверждены. Оставшиеся 97 объектов МСБ будет восстанавливать ущерб за счет собственных средств, на 13 объектах ремонтно-восстановительные работы завершены", - сказал заместитель акима города.

По словам спикера, во время беспорядков пострадало 11 жилых домов. Их восстановление планируется начать на этой неделе, установка окон в 51 квартире уже начата.



