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Ущерб дорожной инфраструктуре Алматы во время беспорядков оценили в 60 млн тенге

24.01.2022, 16:15 37641
Ущерб дорожной инфраструктуре Алматы во время беспорядков оценили в 60 млн тенге
Фото: Facebook/Anastasia Romanova
АЛМАТЫ. 24 ЯНВАРЯ - Согласно предварительным данным, в Алматы во время январских беспорядков дорожной инфраструктуре был нанесен ущерб в размере 60 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По техническим средствам регулирования дорожного движения ущерб составил порядка 50 млн тенге по предварительным расчетам. А по дорожной инфраструктуре - порядка 10 млн тенге", - отметил в ходе брифинга в СЦК руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов.

 
По его данным, во время январских беспорядков было повреждено 46 светофоров, 12 из них - значительно. Кроме того, были сломаны более 120 знаков, стоек и панно. На данный момент все объекты восстановлены.
 
Также в ходе беспорядков было разрушено более 2 тыс. квадратных метров покрытия на тротуарах.
 

В основном это касалось брусчатки по проспекту Райымбека, частично по Толе би, а также в районе Площади (Республики. - Прим. агентства). Все восстановительные работы по брусчатке выполнены. Также было нарушено дорожно-асфальтовое покрытие в местах, где горела техника и жгли костры. На таких участках мы полностью заменили асфальт", - проинформировал Мурзаханов.

 
Он также отметил, что окончательные данные по ущербу будут в ближайшее время. "Ущерб в настоящее время подсчитывается, готовится сметная документация, подаются заявки, работы продолжаются", - пояснил он.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане в ходе беспорядков пострадало более 350 объектов недвижимости, 15 зданий госорганов нуждаются в капитальном ремонте, из них - 45 зданий госорганов и 306 коммерческих объектов. 15 гособъектам из 45 требуется капремонт и реконструкция, оставшимся 30 - текущий ремонт.
 
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В Акмолинской области представители власти и бизнес-сообщества обсудили проект концепции антикоррупционной политики

25.01.2022, 19:02 491
КОКШЕТАУ. 25 ЯНВАРЯ - В Кокшетау на площадке Акмолинского областного филиала НПП "Атамекен" состоялась встреча по обсуждению проекта концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, разработанной в рамках реализации поручений главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности акима области Ельдос Рамазанов, руководитель территориального департамента по противодействию коррупции Арман Рахимов, руководство и представители областной Палаты предпринимателей и ее региональных филиалов, а также представители бизнес-сообщества области, сообщает УВП региона
 
На встрече Ельдос Рамазанов отметил, что антикоррупционная политика затрагивает все сферы деятельности, в этом контексте, необходима консолидация усилий госорганов и всего общества в противодействии коррупции. Он обратил внимание на прошедшую 21 января встречу президента страны с представителями крупного отечественного бизнеса, где Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость наметить пути взаимодействия власти и бизнеса на благо народа.
 
В ходе своего выступления руководитель Антикоррупционного ведомства региона Арман Рахимов, представив участникам важные положения проекта стратегического документа по противодействию коррупции на предстоящие 5 лет, отметил значимость активного участия предпринимательского сообщества в разработке Концепции.
 

Глава государства поручил Антикоррупционной службе обстоятельно обсудить проект концепции антикоррупционной политики с бизнес-сообществом, обратив отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции. Отмечу, что при разработке документа учтены мнения представителей общественности, бизнеса, экспертов и граждан, а также зарубежный опыт и собственная практика. В концепции уже представлены дальнейшие ориентиры совершенствования антикоррупционной деятельности, включающие конкретные реформы, в том числе, касающиеся деятельности бизнеса. Вместе с тем, сегодня мы хотим детально обсудить данный вопрос с предпринимателями нашего региона для дальнейшей выработки конструктивных предложений", - отметил Арман Рахимов.

 
Спикер подробно остановился на одном из важных приоритетах Концепции - развитии честного бизнеса, предусматривающего внедрение антикоррупционных стандартов, а также реализацию института антикоррупционных комплаенс-служб. Кроме того, честно работающие компании должны иметь преференции при госзакупках, налогообложении, получении субсидий и других видов господдержки. Все эти меры нацелены на стимулирование частного сектора к добросовестному ведению бизнеса.
 
По итогам встречи предприниматели, активно обсудив проект стратегического документа и обменявшись мнениями, озвучили ряд предложений по эффективному взаимодействию в рамках противодействия коррупции.
 
Напомним, в проекте Концепции антикоррупционной политики, включающей 7 разделов, отражены вопросы формирования добропорядочного общества, минимизации причин коррупции, обеспечения неотвратимости ответственности за коррупцию, вовлечения гражданского общества в профилактику коррупции, мониторинга антикоррупционной политики, а также вопросы совершенствования деятельности Антикоррупционной службы.
 

Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

25.01.2022, 15:30 10326
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно тексту документа, в отдельных случаях по решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории Республики Казахстан допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения:
 
  • лицам, выезжающим за рубеж в целях представления интересов Республики Казахстан на международном уровне;
 
  • обладателям международной стипендии "Болашак" и лицам, направляющимся на обучение за рубеж в рамках межправительственных соглашений/договоров, в том числе академической мобильности, и членам их семей - при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК;

  • студентам, самостоятельно поступившим в зарубежные учебные заведения и обучающимся в рамках межправительственных соглашений или академической мобильности, и студентам, планирующим выехать по программе Work and travel, а также членам их семкй при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК;

  • пациентам, направляющимся на лечение за рубежом при предоставлении документов, подтверждающих необходимость лечения за пределами Республики Казахстан, а также лицам, сопровождающим их для лечения.
 
Сообщается, что интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ рекомендуется не менее 90 дней. 
 
Также постановлением определены правила проведения вакцинации с применением препарата "Спутник Лайт".
 
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
 

ДСЭК: эпидситуация в Алматы продолжает ухудшаться

25.01.2022, 14:58 15361
ДСЭК: эпидситуация в Алматы продолжает ухудшаться
Фото: unsplash.com
АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - Эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает ухудшаться. Город находится в середине красной зоны в матрице оценки эпидемиологической ситуации по РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Увеличение недельной заболеваемости на 100 тыс. населения за последние две недели замедлилось с 6,5-кратного до 2-кратного: с 301,3 (1798 сл.) до 652,9 (2516 сл.). Суточный прирост увеличился с 0,97 до 1,24. Заболеваемость КВИ в январе месяце: 1 неделя - 1025 сл., 2 неделя - 6050 сл., 3 неделя - 13133 сл., увеличение в 12,8 раза", - сказала исполняющая обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова.

 
По ее словам, произошел резкий рост заболевания из-за вытеснения штамма Дельта штаммом Омикрон с постепенным нарастанием количества заболевших, зараженных Омикрон до 2,5 тыс. в сутки (22 января). К концу месяца ожидается суточная регистрация до 3 тысяч случаев заболеваний.
 
С начала вакцинации населения в марте прошлого года до сегодняшнего дня коронавирусной инфекцией заразились только 2,1% привитых (3820 чел. из 185193 случаев КВИ). Данный факт требует усиления темпов вакцинации (скорость которой составляет 0,1% в сутки) и ревакцинации населения против КВИ. Иммунная прослойка среди населения в городе составляет всего 62,4% (52,2% вакцинированных + 10,2% переболевших с начала пандемии).
 

Проведенный анализ заболевших по возрастам показал, что доля лиц 20 - 39 лет продолжает оставаться самой высокой - 40% от всех заболевших. После них наиболее поражаемый возрастной контингент - лица 40-59 лет (26,7%), лица 60 лет и старше (19,3%). При этом за последнюю неделю продолжается рост заболеваемости среди лиц 60 лет и старше еще на 1,6%, детей до 14 лет - на 0,6%, в том числе до 1 года - на 0,3%", - заявила она.

 
Кроме того, за истекшую неделю, по-прежнему, больше всего заражаются неработающие и самозанятые (37,6%), работники различных организаций и офисов (22,4%), пенсионеры (16,2%), дети дошкольного возраста и школьники - по 6%. Возросли заражения среди персонала банковской сферы (до 2,2%) и медицинских работников (до 1%). Заражения среди остальных категорий населения менее 1%.
 
Рост заражений отмечается среди пенсионеров - на 1,5%, детей дошкольного возраста - на 0,8%, работников банковской сферы - на 0,2%, организаций, ТОО, ИП - на 0,1%.
 

KEGOC: включены все линии электропередачи транзита "Север-Восток-Юг Казахстана"

25.01.2022, 14:37 16606
KEGOC: включены все линии электропередачи транзита "Север-Восток-Юг Казахстана"
Фото: facebook/АО KEGOC
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Включены все линии электропередачи транзита 500 киловольт "Север-Восток-Юг Казахстана". Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 13.39 произведена синхронизация Алматинского энергоузла с ЕЭС с полным снятием ограничений потребителей", - сообщили в пресс-службе АО "KEGOC".

 
Полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений. 
 

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются", - отметили в компании.

 
Напомним, в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане наблюдаются перебои с электричеством. 

В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
В АО "KEGOC" сообщили, что произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана", что привело к отключениям электроэнергии на юге РК. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации аварии.
 

25 января 2022 года в 11.59 ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт", - проинформировали в KEGOC. 

 
Как сообщили в акимате Алматы, отключение произошло по линии KEGOC. "Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - проинформировали в акимате. 
 

В KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии

25.01.2022, 13:23 23501
В KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В АО "KEGOC" сообщили, что произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток - Юг Казахстана", что привело к отключениям электроэнергии на юге РК. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

25 января 2022 года в 11.59 ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток - Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток - Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт", - проинформировали в KEGOC. 

 
Отмечается, что в настоящее время системным оператором АО "KEGOC" предпринимаются меры по ликвидации аварии. 
 
Напомним, большая часть районов Алматы оказалась отключена от электричества. Сообщения об отсутствии электроэнергии поступают от жителей Турксибского, Жетысуского, Бостандыкского, Алмалинского, Медеуского, Алатауского районов, а также микрорайонов "Аксай-4" и "Орбита". 
 
Как сообщили в городском акимате, отключение произошло по линии KEGOC. "Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - проинформировали в акимате. 
 
По данным "Алатау Жарык Компаниясы", "из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено". 

Ни одна из больниц Алматы не отключалась от электроэнергии. Они запитаны по другим схемам энергоснабжения. В случае каких-либо сбоев в подаче электричества у них предусмотрена автономная электрогенерация - дизель-генераторы", - отметили в АЖК.

 
По информации РБК, также отключение электроэнергии произошло в Кыргызстане и Узбекистане. Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в столицах - Бишкеке и Ташкенте. 

Также сообщается об отсутствии электричества в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области.
 

В "Самрук-Энерго" прокомментировали отключение электричества в Алматы

25.01.2022, 12:56 30431
В "Самрук-Энерго" прокомментировали отключение электричества в Алматы
АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - Сегодня в полдень большинство районов Алматы остались без электроснабжения. О причинах отключения электричества рассказали в "Самрук-Энерго", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 11.59 произошло выделение Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы. Причины произошедшего выясняются", - сообщили в пресс-службе АО "Самрук-Энерго".

 
В компании отметили, что электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность.
 

Северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний. На Экибастузской ГРЭС-1 в работе шесть энергоблоков, текущая нагрузка 2930 МВт; на Экибастузской ГРЭС-2 в работе оба энергоблока, нагрузка 950 МВт", - проинформировали в пресс-службе.

 
Напомним, большая часть районов Алматы оказалась отключена от электричества. Сообщения об отсутствии электроэнергии поступают от жителей Турксибского, Жетысуского, Бостандыкского, Алмалинского, Медеуского, Алатауского районов, а также микрорайонов "Аксай-4" и "Орбита". 
 
Как сообщили в городском акимате, отключение произошло по линии KEGOC. 
 

Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - проинформировали в акимате.

 
По данным "Алатау Жарык Компаниясы", "...из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено".

По информации РБК, отключение электроэнергии произошло также в Кыргызстане и Узбекистане. Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в  Бишкеке (Кыргызстан) и Ташкенте (Узбекистан).

Также сообщается об отсутствии электричества в Шымкенте, Таразе и Туркестанской области. 
 

Большая часть Алматы отключена от электричества

25.01.2022, 12:31 39061
Большая часть Алматы отключена от электричества
АЛМАТЫ. 25 января - Большая часть районов Алматы сегодня около 12.00 оказалась отключена от электричества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В редакцию Kazakhstan Today поступают жалобы от жителей разных районов города на отключение подачи электроэнергии. В частности, без света остались жители Турксибского, Жетысуского, Алмалинского, Медеуского, Алатауского районов, а также микрорайонов "Аксай-4" и "Орбита". 
 

Горный гигант, Нижняя пятилетка и КИЗ также без света", - пишут алматинцы. 

 
О причинах массового отключения пока неизвестно. В акимате города в скором времени обещают дать комментарий.
 

Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

25.01.2022, 08:39 41766
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Синоптики прогнозируют погоду без осадков в большинстве регионов Казахстана 25 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На западе, севере и юго-востоке страны фронтальные разделы будут вызывать осадки преимущественно в виде снега; на западе республики усиление ветра и гололедные явления. На остальную часть РК сохранит свое влияние отрог антициклона - ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере и в центре Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе Мангистауской области ожидается гололед. 
 
На западе, севере Акмолинской, на севере Западно-Казахстанской, на севере и востоке Костанайской, на юге Северо-Казахстанской, на юге и в центре Кызылординской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Павлодарской, на юго-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской, ночью на севере, в горных и предгорных районах Алматинской областей ожидается туман.
 
 

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