Пятнадцать зданий госорганов нуждаются в капремонте после беспорядков - МИИР

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре РК и Министерству внутренних дел РК провести тщательное расследование по каждому случаю гибели граждан во время беспорядков и терактов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций. Граждане должны видеть, что власти обеспечивают прозрачность и законность", - сказал Токаев на совещании в Акорде .

Руководству администрации президента поручено взять данный вопрос на контроль.

Главу государства проинформировали об исполнении ранее данных поручений, направленных на стабилизацию ситуации в стране. Особое внимание было уделено восстановлению безопасности и правопорядка, обеспечению законных прав граждан.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил президенту о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" во всех регионах страны.

Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам. Запущена работа телефонов доверия при департаменте собственной безопасности МВД", - сообщил министр.

По его словам, в целях недопущения нарушений конституционных прав задержанных налажено тесное взаимодействие с правозащитными организациями.

Председатель КНБ Ермек Сагимбаев сообщил о мерах по нейтрализации террористических угроз и выработке механизма по их недопущению в будущем.

Министр обороны Руслан Жаксылыков доложил о том, что в настоящее время отдельные подразделения Вооруженных сил продолжают совместно с органами внутренних дел выполнять задачи по обеспечению правопорядка в регионах с "красным" уровнем террористической опасности. Под усиленной охраной находятся военные объекты, в том числе склады хранения оружия и боеприпасов. Министерство обороны приступило к реализации поручений главы государства по реформированию Вооруженных сил.

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов представил президенту отчет о ходе расследования фактов терроризма и массовых беспорядков. Наряду с этим он доложил о принимаемых прокурорами мерах по обеспечению прав задержанных и арестованных лиц. По словам Нурдаулетова, всем им обеспечивается право на защиту и получение юридической помощи, жалобы тщательно проверяются. В органы прокуратуры поступило 84 жалобы участников процесса. По мерам надзора освобождено 96 задержанных граждан.

Руководитель надзорного органа также отчитался об исполнении поручения главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств. Согласно представленным данным, судами в административном порядке были арестованы 3314 лиц. Прокурорами в апелляцию подано 1884 ходатайства о смягчении наказания. По результатам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1083 лица. В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение.

Заслушав доклады, президент заявил о необходимости продолжить работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Он подчеркнул, что силовые структуры и уполномоченные органы в сфере информации должны координировать усилия и оперативно реагировать на запросы общества.

На совещании под председательством президента присутствовало руководство администрации президента, Совета безопасности, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Министерств обороны и внутренних дел.