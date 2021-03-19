Алматинцы пожаловались на плотную застройку в районе Плодоконсервного комбината

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - На участке бывшего Плодоконсервного размером в 13 гектаров планируют построить 57 17-этажных домов. Жители города опасаются за безопасность и экологию города, передает Kazakhstan Today.

Как говорится в материале, размещенном на странице сообщества "Спасем Алматы" , на месте бывшего Плодоконсервного комбината начато строительство жилого комплекса, состоящего из 57 17-этажных домов.

Вид застройки по своей структуре является уплотняющей и массовой. 57 новых высоток втиснут в ничтожные 13 гектаров. Давая разрешение на подобные застройки, чиновники, к сожалению, не задумываются, что в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района, города", - пишет автор поста.

По мнению алматинцев, плотно построенные высотные дома станут препятствием на пути воздушных потоков идущих с гор, "а также возникнут сложности в ГО и ЧС, не будет возможности для спасения жителей в случае разрушительного землетрясения".

По мнению активистов, наилучшим вариантом было бы построить парк на части территории бывшего комбината, "с учетом того, что 8 из 13 гектаров бывшей заводской территории принадлежит государству и были переданы во временное пользование".

Согласно информации, в 2008 году по проекту детальной планировки Генплана на месте бывшего комбината планировалось построить только 17 домов с широкими зелеными зонами.

Но в 2016-2017 годах в ПДП районов города были внесены изменения в пользу уплотняющей точечной застройки", - утверждают неравнодушные жители.





Ранее об уплотняющей застройке в районе бывшего комбината высказался бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев и призвал остановить "строительную мафию"





На месте плодоконсервного комбината собираются воздвигнуть гетто невиданного масштаба (хотя постойте, пониже верхней "МЕГИ" примерно такое гетто уже почти построено). И послушные арестанты готовятся заехать в эти тюрьмы, потому что вроде как подешевле. Чья-то идиотская идея о том, что существующая плотность застройки города не позволяет создать плотный поток пешеходов для работы предприятий обслуживания, создает безумную нагрузку на городскую инфраструктуру, перекрывает воздушные потоки, формирует огромные пробки", - написал Наурызбаев.





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