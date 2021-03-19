Алматинцы обеспокоены предстоящей вырубкой деревьев для пробивки проспекта Назарбаева

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - Более пятисот деревьев придется вырубить и еще 440 пересадить чтобы пробить проспект Назарбаева до проспекта Достык в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Согласно информации компании-проектировщика "ЛМ Транспроект", пробивка проспекта Назарбаева будет вестись от проспекта аль-Фараби в сторону гор, а затем дорога повернёт на восток и выйдет на проспект Достык между Академией погранслужбы КНБ и Научным центром акушерства, гинекологии и перинатологии.

Строить развязки не планируется, будут установлены только светофоры. Пойдут под снос несколько расположенных по проспекту Достык и в глубине массива малоэтажек, а также частные дома и офисные здания, но точное их количество пока не определено. Планируется вырубить 586 деревьев, еще 440 попадают под пересадку. При этом, по мнению разработчиков проекта оценки воздействия на окружающую среду, существенного давления на нее строительство не окажет", - говорится в материале, размещенном на странице сообщества "Спасем Алматы" в Facebook .

По словам жительницы Алматы, "вопиющая несправедливость в том, что проект по пробивке дороги называют "экологическим".

Заказчик и исполнители не смогли нам предоставить корректное заключение о влиянии на экологию района и города. На наше беспокойство, высказались, что какая разница: деревья срубят и посадят в другом месте. А в городке более 60 уникальных деревьев. По дорожкам ходят фазаны, которые занесены в Красную книгу. Летом прилетают совы-сплюшки, соловьи. Белки приходят на балконы, чтобы попросить вкусняшек! Они у нас полноценные граждане "городка". И это все приносят в жертву неясным целям", - возмущается местная жительница.

Согласно информации, жители не смогли добиться экономического и транспортного обоснования этой дороги.

В месте соединения с проспектом Достык планируется Т-образный перекресток, получим еще одно "узкое место", где по Достык будет скапливаться пробка. И если бы наше управление транспортом могло применять математическое моделирование, то могли бы получить данные, по которым в мире не рекомендуется строить такие дороги", - считают неравнодушные алматинцы.

По их словам, "метров 300 в сторону гор по Достык есть пустыри. Но заказчик не рассматривал никакой альтернативы для прокладки дороги".

Кому-то нужна наша земля? Мы, жители городка, не хотим молчать и тратить деньги налогоплательщиков на сомнительные проекты. Мы хотим, чтобы государство советовалось с нами в жизненно важных вопросах, а не ставило перед фактом. Мы хотим сохранить природу нашего уникального района!" - заявили местные жители.













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