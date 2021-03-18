Мы обязаны вернуть Алматы репутацию "зеленого" города - президент

Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - Под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в выступлении Касым-Жомарта Токаева обстоятельно были рассмотрены вопросы экологии. В частности, речь шла о недопустимости удорожания и затягивания реконструкции ТЭЦ-2, перспективах модернизации ТЭЦ-3, газификации частного сектора, переводе транспорта на чистые виды топлива, управлении отходами, благоустройстве и рекультивации территории вокруг водохранилища Сайран.

Актуальной задачей является последовательное наращивание "зеленого" массива. В этом вопросе президент высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города.

В вопросе озеленения не может быть места кампанейщине, бесхозяйственности и лоббированию чьих-либо интересов. Во главе угла должны стоять научный подход, профессионализм, комфорт жителей и гармоничное развитие города. Мы обязаны вернуть Алматы репутацию "зеленого" города", - подчеркнул глава государства.





Президент также остановился на необходимости развития пригородов и населенных пунктов Алматинской агломерации. Как считает Касым-Жомарт Токаев, Алматы - это не только крупнейший город Казахстана, но и ядро крупнейшей в стране агломерации.

Нельзя подходить к вопросам развития города и Алматинской области по отдельности. Основные качественные рабочие места создаются в городе. Это неизбежно стимулирует так называемую маятниковую миграцию", - заявил он.

В данном контексте глава государства поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области разработать транспортную модель агломерации.

Следует, наконец, создать Совет по управлению Алматинской агломерацией, который нужно было сформировать еще в прошлом году. Он не должен быть дежурным совещательным органом - его нужно наделить всеми необходимыми полномочиями по решению общеагломерационных вопросов. Для решения вопросов на центральном уровне предстоит закрепить соответствующего заместителя премьер-министра", - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельным блоком Касым-Жомарт Токаев затронул проблемы инфраструктурного развития мегаполиса. Президент также поручил акиматам Алматы и Алматинской области разработать совместную программу развития туризма и напомнил , что основной и общей для всех задачей является повышение качества жизни населения, поэтому в приоритетном порядке должны решаться вопросы занятости и повышения доходов граждан.

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