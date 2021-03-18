Президент поручил акиматам Алматы и Алматинской области разработать совместную программу развития туризма

Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - Под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, президент считает актуальной задачей ограждение бизнеса от попыток незаконного вмешательства. Речь идет о фактах рейдерства и вымогательства под видом контрольно-надзорной или правоохранительной деятельности. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по его поручению подготовлен пакет законодательных мер, направленных на противодействие этим негативным проявлениям. Соответствующая работа будет завершена до конца текущей сессии парламента.

Конечной целью является построение безупречной с точки зрения законности модели отношений бизнеса и государственных органов. Существует успешный пример Сингапура, его можно заимствовать. Ничего невозможного нет, все дело в решимости достичь поставленной цели", - полагает глава государства.





Наряду с этим президент акцентировал внимание на защите иностранных инвестиций. Как считает Касым-Жомарт Токаев, от того, насколько комфортно инвесторы смогут вести дела в нашей стране, зависит успешное развитие экономики и благосостояние граждан.

Чуткое отношение к инвесторам должно стать императивом для государственных органов. Поэтому я предостерегаю правоохранительные и другие уполномоченные структуры от необоснованного вмешательства в деятельность инвесторов", - сказал он.

В выступлении также было указано на необходимость усиления позиций города в инновационной сфере. По мнению главы государства, Алматы имеет все основания быть лидером данной отрасли. Этому могут способствовать потенциал Парка инновационных технологий, присутствие ведущих вузов страны и значительная концентрация венчурного капитала.

Важным направлением развития Алматы и его окрестностей является сфера туризма. По словам Касым-Жомарта Токаева, за последние 10 лет количество иностранных туристов в Алматы увеличилось в три раза, в 2019 году этот показатель достиг 435 тысяч. Наблюдается рост внутреннего туризма. Президент также отметил присутствие Алматы в авторитетном рейтинге Mercer, отражающем стоимость жизни для экспатриантов в крупнейших городах мира.

Вместе с тем глава государства указал на ряд проблем, в том числе в сфере оказания услуг. Он поручил акиматам Алматы и Алматинской области разработать совместную программу развития туризма в рамках агломерации.

В качестве первой задачи Касым-Жомарт Токаев определил развитие экономики города.

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