Алматы для дальнейшего развития необходимы новые ниши и точки роста - Токаев

Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - Под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что основной и общей для всех задачей является повышение качества жизни населения, поэтому в приоритетном порядке должны решаться вопросы занятости и повышения доходов граждан.

Президент заявил, что в соответствии со стратегией долгосрочного развития Алматы должен стать городом, где обеспечены благоприятные для жизни условия и равные для всех возможности. Для достижения этой цели глава государства поставил ряд задач.

В качестве первой задачи Касым-Жомарт Токаев определил развитие экономики.





Президент отметил положительную динамику социально-экономических показателей Алматы по итогам 2020 года. При этом он полагает, что ситуация носит волатильный и нестабильный характер, поэтому нельзя расслабляться.

Глава государства заявил о необходимости наладить четкий и действенный механизм "обратной связи" с бизнесом. В пример он привел конструктивную работу Делового совета при акиме города. Вместе с тем, как считает президент, городу для дальнейшего развития необходимы новые ниши и точки роста, одной из которых он назвал креативную экономику.

Практика развитых стран показывает, что в этом вопросе ключевую роль играют эффективные коммуникации между инноваторами, молодежью и бизнесом. Здесь не нужно "изобретать велосипед". Такие технологии, как краудфандинг, образовательные хабы, специальные инвестиционные раунды с бизнес-агентами, хорошо себя показали за рубежом. В целом я вижу, что у акимата есть понимание и видение по развитию креативной экономики. Необходимо масштабировать опыт Алматы на другие регионы. Наша земля богата талантами, молодые исполнители, творческие личности получают не просто региональное, а мировое признание", - констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил правительству выработать полноценное и современное нормативно-правовое регулирование по данному направлению.

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