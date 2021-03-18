Акимат Алматы разработает интерактивную карту градостроительства

Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - Под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, отдельным блоком Касым-Жомарт Токаев затронул проблемы инфраструктурного развития мегаполиса. В частности, он указал на необходимость реновации старых домов, в том числе в Турксибском и Жетысуском районах, озеленения, поддержания чистоты в городе, обеспечения сейсмологической безопасности при строительстве, а также установления строгого контроля в предоставлении земельных участков в горной местности.

Известно, что в Алматы дефицит земли. Однако, по данным генеральной прокуратуры, в городе не используется более 3,7 тысячи гектаров земли. Их необходимо ввести в полноценный экономический оборот", - сказал президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил акимату разработать интерактивную карту градостроительства для обеспечения максимальной прозрачности в данной сфере. Президент также отметил необходимость общественного контроля. По его словам, места, где требуется согласие Общественного совета для строительства, должны быть четко обозначены на карте.





Наряду с этим глава государства высказался о ходе подведения радиальной дороги к объездной трассе БАКАД.

Выясняется, что в 2021 году для завершения пробивки проспекта Абая к уже выделенным из республиканского бюджета финансам требуются дополнительные средства в размере около двух миллиардов тенге. Почему нельзя сразу четко спланировать все расходы? Или здесь есть какие-то другие причины?" - поинтересовался Касым-Жомарт Токаев.

Президент подверг критике ход строительства развязки в районе рынка "Алтын Орда".

Это один из самых актуальных вопросов для жителей пригородных населенных пунктов. Об этом общественность неоднократно говорила акиму города. Эта часть трассы Алматы - Бишкек должна была быть достроена в прошлом году. Необходимые средства были выделены полностью. Но результата пока нет. Аскар Узакбаевич, поручаю совместно с акиматами Алматы и Алматинской области завершить до конца года строительство участка Райымбек - Алматы", - заявил глава государства.

Президент также поручил акиматам Алматы и Алматинской области разработать совместную программу развития туризма и напомнил , что основной и общей для всех задачей является повышение качества жизни населения, поэтому в приоритетном порядке должны решаться вопросы занятости и повышения доходов граждан.

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