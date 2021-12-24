В 9-балльной сейсмозоне Алматы точечная застройка идет без согласования с МЧС, "стройкомпании экономят" на безопасности

Строительные компании, пытаясь сэкономить, в том числе и на коммунальных сетях, пытаются уплотнять застройку, но, или к счастью или к сожалению, Министерство по чрезвычайным ситуациям на данное время не участвует ни в отводе земельных участков под строительство, ни в рассмотрении проектно-сметной документации, ни в приемке в эксплуатацию жилых и производственных объектов", - сообщил Ильин.
По его мнению, это накладывает свой отпечаток на ситуацию в целом.
Я знаю, что по поручению главы государства - и аким отчитывался в том числе и здесь, на пресс-конференции, что сейчас запрещена в центре Алматы точечная застройка, уплотнение, но тем не менее действительно такие факты встречаются. Мы направляем рекомендации местным исполнительным органам, которые отвечают за выделение земельных участков, на нарушения, в том числе и в вопросах пожарной и промышленной безопасности", - заключил он.
Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.