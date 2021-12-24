В 9-балльной сейсмозоне Алматы точечная застройка идет без согласования с МЧС, "стройкомпании экономят" на безопасности

НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, где ожидается снег, в южных регионах осадки (дождь, снег), лишь на западе республики преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, на юге и востоке порывы 23-23 метров в секунду.

На западе Павлодарской области ожидаются метель, гололед; на западе, севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель; на юге туман; ночью на севере, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе, западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель; на западе и юге туман, ночью усиление ветра на западе; в центре до 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман; днем на западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду

На севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, туман; усиление ветра на севере, востоке до 15-20 метров в секунду.

Ночью на юге Атырауской области ожидается туман.

На юге Мангистауской области ожидается гололед.

На юге Костанайской области ожидаются туман; ночью на севере, востоке низовая метель; усиление ветра на севере области до 15-20 метров в секунду.

Алматинской области в районе Алакольских озер усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах усиление ветра 15-20 метров в секунду.



